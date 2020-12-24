شوكولا ملكية صالحة للأكل منذ 120 عاماً

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اكتشف باحثون استراليون ان الشوكولا تظل صالحة للاكل لمدة اطول بكثير مما يعتقد. اذ وحتى بعد مرور 120 عاماً على صنعها، ماتزال الواح من شوكولا «كادبوري» صالحة الى درجة كبيرة ويمكن تناولها.

وذكرت وسائل اعلام في استراليا ان موظفي المكتبة الوطنية الأسترالية اكتشفوا الواح الشوكولا في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون. وتعود الشوكولا الى عام 1900، وهي عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا الى الجنود، خلال حرب «البوير».

وشكل بقاء الحلوى البنية اللون على حالها تقريبا مفاجأة بالنسبة الى مختبر المكتبة، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود: «كانت هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاته». وكتب على الواح الشوكولاتة «أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا».

وصنعت شركة «كادبوري» الحلوى لصالح القوات البريطانية بناء على طلب من قصر باكنغهام، وكانت الكمية نحو 80 ألف رطل. ويعتقد ان الشاعر الأسترالي باترسون اشترى علبة الشوكولا من القوات البريطانية عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد».

