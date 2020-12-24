فيروسنا غير!

الاخيرة

في وقت نشهد تعاظم وتصاعد إصابات فيروس كورونا بالعالم بشكل رهيب أدى إلى قيام الدول الخليجية، والعربية، والعالمية بفرض الحظر، وإغلاق الأجواء والمطارات والأسواق والحدود، وزاد الطين بلة اكتشاف نوع متطور من «الكورونا» في بريطانيا، مما زاد من مقاطعة الدول الأوروبية لبريطانيا وكأن البريكست لم يضر بها بما فيه الكفاية.

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في هذا الوقت نشهد ظاهرة كويتية غير مسبوقة وهي «تناقص» عدد الإصابات دون مبرر واحد لذلك التناقص الذي يأتي في أوقات تصاحبت مع الحملات الانتخابية لمجلس الأمة على أشدها والدواوين والمخيمات تفتح وتقام دون تباعد أو لبس الكمامات مما يفترض أن يجعل أرقام الإصابات إلى تصاعد حاد لا انخفاض، ولم يسمع أحد من وزارة الصحة العتيدة مبرراً لانخفاض الإصابات السحري.

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أحد الأسباب التي يعتقدها خبراء «الكورونا» والفيروسات بالعالم الذين حيرتهم الظاهرة الكويتية الفريدة أن هناك قبل مدة مشاورات تشكيل حكومي جديد لذا وجب تخفيف أعداد الإصابات لزوم التجديد وان الوصول لتلك الغاية يمر عبر التوقف عن اعتبار من يصاب ويحجر في بيته من المصابين كما جرت العادة سابقاً.

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آخر محطة: سبب آخر لتلك الظاهرة يراه علماء الصين واليابان، وهو أن الفيروس استوعب وفهم مقولة «ان الكويتي غير».. أكله غير.. شربه غير.. لبسه غير فحب الفيروس ان يضاف لها.. فيروسه غير.. وحتى إصابته بـ«الكورونا» غير..!

