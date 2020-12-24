شكوى ضد سالم الطويل: حض على الكراهية

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تقدم المحامي عبدالعزيز بومجداد بشكوى إلى نيابة الاعلام ضد سالم الطويل بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية وازدراء مكونات المجتمع والحض على الكراهية، مطالبا بتطبيق القانون عليه. وقال بو مجداد في تصريح لـ «النهار» أنه تقدم أمس بشكوى لمدير نيابة الإعلام ضد الطويل على خلفية مقطع فيديو قام بنشره يتضمن ازدراء لاحد مكونات المجتمع وحضه على كراهيته، مشيرا إلى أن اللجوء للقنوات القانونية هو الحل لإيقاف كل من تسول له نفسه أن يروّج لكل ما من شأنه أن يمس الوحدة الوطنية ويضرب مكونات المجتمع. وزاد «كلنا ثقة بالقضاء النزيه الذي نعتبره الفيصل والمسؤول عن إيقاف كل شخص عند حده».