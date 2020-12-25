أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون في جمهورية العراق اعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللاسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم سموه رعاه الله والاسرة جميل الصبر وحسن العزاء

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لسماحته ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء سائلا سموه المولى جل وعلا ألا يريه مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة بحر العلوم الخيرية في جمهورية العراق أعرب فيها عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وألا يريه مكروها بعزيز.

