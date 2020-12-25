أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بمكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد المنصور، الذي هنأه بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته.

بدوره، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن بالغ شكره وامتنانه على ما أبداه الشيخ أحمد المنصور من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة وطننا الحبيب، والإسهام في تحقيق رفعته وازدهاره من مختلف المواقع والمسؤوليات التي تسند إليه.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمكتبه محافظ الفروانية الشيخ مشعل جابر العبدالله، الذي بدوره هنأ معاليه بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته. كما استقبل في وقت لاحق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، الذي هنأه بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته.

وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال هذه اللقاءات عن بالغ شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.

