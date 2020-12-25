الأولى

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على تدشينه حملة التطعيم ضد كورونا «كوفيد - 19» وتلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» وذلك ايذانا ببدء الحملة الوطنية للتطعيم مثمنا لسموه هذه البادرة الوطنية العالية والتي سيكون لها الأثر الكبير في تشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي هذا اللقاح بعد ان اصبح معتمدا من الجهات الدولية.

وتقدم سمو امير البلاد بالشكر والتقدير للجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلوها والتي هيأت انطلاق حملة التطعيم سائلا الباري جل وعلا لها كل التوفيق والنجاح وتحقيق اهدافها المنشودة والمرجوة لتطعيم الجميع ومبتهلا اليه ان يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء وأن يحفظ الوطن العزيز من كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على تدشينه حملة التطعيم ضد كورونا «كوفيد - 19» وتلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» وذلك ايذانا ببدء الحملة الوطنية للتطعيم، شاكرا ومقدرا سموه اللجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي بذلوها والتي هيأت انطلاق حملة التطعيم.

وكانت الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا «كوفيد - 19» انطلقت امس في مركز الكويت للتطعيم بمعرض الكويت الدولي حيث تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الجرعة الأولى من اللقاح ايذانا ببدء الحملة.

وقال سموه في تصريح صحافي «بعون من الله وتوفيقه ندشن اليوم حملة التطعيم» لافتا إلى ان الحملة بدأت بعد وصول لقاح فايزر اول من امس إلى الكويت وسوف يستمر في التدفق لعدة اشهر حتى الانتهاء من تطعيم الجميع.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء ان «لقاح فايزر الذي بدأ التطعيم به تم اخذه عبر العالم لميلونين و100 الف شخص وهو لقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية» مشيرا إلى ان العالم مر بمراحل متعددة وتحديات كبيرة تمثلت في الأمراض المعدية وكان اللقاح هو الحل الأمثل لها.

وأعرب سموه عن الشكر والتقدير للجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة التي عملت بجد كي نجني ثمار هذا العمل منوها بالجهد الكبير لهذه اللجان على مدى ستة اشهر تواصلت فيها اللقاءات والاجتماعات لتغطية جميع التفاصيل.

وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية متمثلة بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل الأيدي استمرارا في مواجهة الوباء.

وعبر عن الشكر والتقدير لكل من ساهم وعمل للتجهيز والتحضير لحملة التطعيم سائلا المولى القدير ان تتم كل الأمور على احسن وجه وأن يزيل هذه الجائحة عن الكويت والعالم بأسرع وقت.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من القائمين على المركز حول آلية التطعيم المتبعة وأهم الاجراءات الصحية والوقائية المتخذة لحماية المواطنين والطاقم الطبي.

من جانبه اكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عدم اكتشاف اي سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حتى الآن في البلاد.

وقال ان الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام عن سلالات جديدة لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح حول ماهية الفيروس أو الجين الخاص به حتى يتم التعامل معه، لافتا إلى انهم بانتظار المنظمات الدولية لاخطارهم بما هو موجود في بريطانيا وجنوب افريقيا والدنمارك وأستراليا.

وأضاف ان جميع الطواقم الطبية الفنية قامت بمجهودات كبيرة «لتجهيز موقع التطعيم واستقبال الطعوم وبهذه المناسبة استذكر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- الذي وضع ثقته الغالية بأبنائه في وزارة الصحة وهيأ لهم جميع الظروف ومؤسسات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين» مشيرا إلى ان هذا يضاف إلى سجل الأمير الراحل وما قدمه خلال مسيرته العطرة.

وتابع «اليوم بدأنا التطعيم وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اول من حصل على التطعيم ومن ثم تم اخذ عينات من جميع المحافظات ممن لهم اسبقية التسجيل عبر الموقع الالكتروني وستستمر الحملة لتطعيم كل من يرغب» سائلا الله ان يحمي الكويت ويطهر البشرية من هذا الوباء.

وأوضح الشيخ باسل الصباح انه تم التعاقد مع اكثر من شركة منتجة للطعوم وجار دراسة الطعوم الجديدة التي مازالت تحت التطوير ولم يتم اعتمادها لافتا إلى انه سيكون هناك فريق مختص في الوزارة لدراسة تلك الطعوم والاطلاع على الدراسات حولها واختيار طعوم جديدة مستقبلا.

وأكد ان الوباء لن ينحسر الا بوجود المناعة المجتمعية التي لن نحصل عليها الا من خلال التطعيم «واليوم هناك وعي والتزام بالاشتراطات الصحية وهذا من شأنه حسر الوباء لكن في اللحظة التي يتم فيها كسر تلك الاشتراطات ستعود اعداد الاصابة إلى الارتفاع كما حدث في الأميركتين من صعود للحالات».

وشدد على ضرورة تطعيم العدد الأكبر من الناس للحصول على المناعة المجتمعية «وقال من هنا ادعو جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اخذ الطعوم وسيتم الاختيار بأسبقية التسجيل عبر الموقع الالكتروني وبحسب الفئة المختارة من كبار السن فوق الـ 65 عاما» لافتا إلى ان الأولوية ايضا للعاملين في الصفوف الأمامية من وزارات الصحة والدفاع والداخلية.