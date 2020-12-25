الأولى

كان المواطن يوسف النصف اول من تلقى لقاح فيروس كورونا في البلاد امس حيث اخذ الجرعة من يد رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير.

من جانب آخر ابدى المواطن محمد الخنفر ارتياحه لأخذ اللقاح، معربا عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة ولحفاوة الترحيب التي تلقاها هو والحاضرون في مركز التطعيم.

وقال، وهو من اوائل من تلقى اللقاح عن فئة كبار السن: قبل اخذ اللقاح طرحت على الممرضة عدة اسئلة تتعلق بالصحة العامة، وبعدها سألتني عن استعدادي لأخذ الحقنة ثم اعطتني إياها وانتهت دون اي شعور بالألم. وأشار الى ان الممرضة أبلغته بانهم سيبقون على تواصل معه الى حين موعد الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع، مضيفاً ان رغبته القوية في اخذ اللقاح تنبع من ثقته فيه فهو اتى بعد دراسات وابحاث علمية ولاقى اقبال الكثير من رؤساء دول العالم، وأيضا حتى يرتاح نفسياً من قلق هذا الوباء العالمي.

