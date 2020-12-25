الأولى

تزايدت بالامس المطالبات النيابية الداعية الى سرعة صرف مكافآت الصفوف الامامية لمواجهة فيروس كورونا، حيث وجه النائب علي القطان سؤالا الى وزير المالية قال فيه ان ما يجري في موضوع صرف مكافآت العاملين بالصفوف الأمامية يستوجب ردا واضحا من قبل وزير المالية، وبيان لماذا التأخر بالصرف؟ ولماذا لم يتم التنسيق على آلية الصرف مع ديوان الخدمة، وهل ستشمل الإخوة البدون ام سيكون التجاهل، مشددا على وجوب الانتهاء من هذا الموضوع فوراً.

وفي نفس السياق تقدم النائب اسامة الشاهين باقتراح برغبة لصرف المكافآت الموعودة فورا لمستحقيها. من جهته قال النائب شعيب المويزري يا سمو رئيس الحكومة «اين مكافآت الصفوف الأمامية، المفروض ان تصرف بأسرع وقت» واذا لم تصرف للمستحقين بسرعة فهذا يعني احد امرين اما ان حكومتك مضيعتها او تبون تذلون مستحقيها. من جانب آخر دعا النائب عبدالله المضف رئيس الحكومة الى تقديم برنامج عمل تتوافر فيه واقعية الخطط والمشاريع والاستدامة، ومدد زمنية معلنة للانجاز وحماية الطبقة الوسطى وعدم المساس بدخل المواطن، مشددا على ضرورة وجود هذا البرنامج لنحاسبكم على اساسه.

بدوره، قدم النواب مساعد العارضي وصالح المطيري وفرز الديحاني ومبارك العرو وسعود بو صليب اقتراحا بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور مع اعطائه صفة الاستعجال.

من جهته، قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل قانون غسل الأموال 106 /2013 بحيث تلحق تبعية وحدة التحريات بالبنك المركزي لزيادة فعالية الاجهزة الرقابية وتوحيدها بدلاً من تضاربها وكذلك بتعديل يضع سقفاً للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت لمحاصرة جرائم غسل الأموال.

من ناحيته تقدم النائب هشام الصالح باقتراح برغبة بتسمية مدينة المطلاع السكنية التي تعتبر اكبر مشروع اسكاني في الكويت باسم الشيخ ناصر صباح الاحمد، تخليداً لذكرى احد اهم رجالات الكويت، ووفاء لمساعيه النبيلة في مكافحة الفساد ولرؤيته حول مشروع الجزر والمدنية الاقتصادية الشمالية وضرورة تنويع مصادر الدخل.