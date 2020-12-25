الأولى

بناء على توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، قرر مجلس الوزراء اغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتباراً من امس الخميس وحتى يوم الاحد الموافق 10/1/2021 وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وتكليف وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك.

ودعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم التجمع والتباعد الجسدي بجميع المناسبات الخاصة والاعياد الدينية وغيرها حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع وللحد من زيادة معدل الاصابة بالفيروس ومنع انتشاره استكمالاً لمرحلة جديدة في مواجهة الفيروس بتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم باستخدام العقار المضاد املا ان يسهم ذلك في القضاء على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

