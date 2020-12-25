الجمعة 25 ديسمبر 2020 ,11 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4172
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الأولى
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نائب جديد يسجل في 9 لجان برلمانية... دلالة على حاجة النواب الجدد لدورات تدريب وتأهيل...! تائه
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