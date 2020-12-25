الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان الحكومة تولي اهتماما بالغا لتحسين بيئة الاعمال بالشراكة مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ودعم الموارد المالية للدولة وصولا لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المنشودة خاصة في ظل ظروف صحية واقتصادية حساسة يمر بها العالم اجمع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر السيف امس مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس فريق الاصلاح الاقتصادي الشيخ

د. مشعل الجابر وأعضاء الفريق حيث عبر سموه عن بالغ شكره وتقديره لهم لما بذلوه من جهد بارز في دعم القرار الحكومي فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية والتوصيات المقترحة لتنفيذها وتحديد مواطن الخلل في الاقتصاد الوطني وتحديد المعالجات المستحقة والخطوات الواجب اتخاذها لاصلاح البنية الاقتصادية.