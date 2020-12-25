الأولى

قدم النائب د. هشام الصالح، اقتراحا برغبة يقضي بتسمية مدينة المطلاع السكنية باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد عرفانا بتاريخه المشرّف وجهوده الكبيرة.

جاء في الاقتراح انه تخليدا لذكرى احد اهم رجالات الكويت الذين ساهموا في مكافحة الفساد وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه في رسم مشروع كويت المستقبل المتمثل في رؤيته حول مشروع الجزر ومشروع المدينة الاقتصادية وطريق الحرير، وحيث ان مدينة المطلاع السكنية تعتبر اكبر مشروع اسكاني في الكويت فإنني اقترح تسمية مدينة المطلاع السكنية باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.