وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال عن اختيار المشروع المالي العالمي (PFI) التابع لمؤسسة تومسون رويترز العالمية والخاص بتنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة للفوز بجائزة أفضل صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020 على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا والمقدمة من المؤسسة العالمية، والذي يأتي ضمن رؤية وزارة الأشغال لتنفيذ برنامج لتوسعة واعادة تأهيل نظام الصرف الصحي بالبلاد.

ويتألف المشروع والذي تم تكريمه عالمياً كما أعلنت عنه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من انشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان الحالية، وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية وقدرها 500 ألف متر مكعب متوسط التدفق اليومي، اضافة الى انشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة الى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسة وستكون محطة معالجة الصرف الصحي قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200 ألف متر مكعب في اليوم حيث ستصل طاقتها الاستيعابية النهائية الى 700 ألف متر مكعب في اليوم.

ويسعى المشروع لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة من حيث تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة المحطات وشبكاتها وتطويرها، علاوة على رفع مستوى الاستفادة القصوى من المياه المعالجة، وكذلك تعزيز الشراكة الايجابية والفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص، وتمكين فرص تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها، هذا بالاضافة الى حماية البيئة وتخفيف اي تأثيرات سلبية.

ويهدف الى تطوير مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، نظرا للحاجة الملحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وازالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة حالياً في المنطقة الجنوبية، وأيضاً الحاجة لتوسيع شبكات نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المتدفقة من محطة الصرف الصحي التي تمت معالجتها لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب لدولة الكويت.

ويخدم المشروع مناطق جنوب الدائري السادس، ومنطقة صباح الأحمد السكنية، منطقة الرقة، ومبارك الكبير أم الهيمان (علي صباح السالم الحالية)، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي عليها 245.9 هيكتار، أي ما يقارب 2.450 كيلومتر مربع.

