وطن النهار

وجه النائب علي القطان سؤالا الى وزير المالية استفسر فيه عن نظام صرف مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين خلال جائحة كورونا حسب قرار مجلس الوزراء رقم 686 للفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو. وسأل: هل تم اعتماد صرف مكافآت الصفوف الأمامية للفترة التي أقرها مجلس الوزراء عن العاملين خلال جائحة كورونا؟ قال اذا كانت الاجابة بنعم – فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك، أما في حال لم يتم اعتمادها حتى تاريخ طرح هذا السؤال فيرجى بيان الأسباب المانعة من تأخير صرفها، مع افادتي عن الموعد النهائي للصرف. ومضى يسأل هل تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حول كيفية الصرف والجهات الحكومية التي سوف يتم الصرف لها، وحول نظام صرف مكافآت الصفوف الأمامية؟ وقال اذا كانت الاجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حال كانت الاجابة بالنفي فيرجى توضيح أسباب التأخر في التنسيق مع الديوان بموجب ما أكده قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وأضاف: يرجى تزويدي بجدول بالجهات الحكومية التي سوف يتم صرف مكافآت لها عن جائحة كورونا، وتزويدي بكشف بعدد المستحقين لها وتخصصاتهم العملية والعلمية حسب جهة عمل كل منهم. وأنهى بقوله: هل تشمل عملية صرف مكافآت الصفوف الأمامية الكويتيين فقط أم يتضمن كذلك العاملين الوافدين من الجنسيات الأخرى؟ وهل يشمل كذلك العاملين من فئة البدون؟ واذا كان لا يشمل فئة البدون فيرجى بيان المانع من ذلك رغم استحقاقهم لها، كما يرجى تزويدي بالقيمة النهائية المعتمدة للصرف وآلية توزيعها على الفئات المستحقة لها.

