وطن النهار

أعلن النائب د. هشام الصالح، عن تقديمه اقتراحا برغبة بتسمية مدينة المطلاع السكنية باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد عرفانا بتاريخه المشرّف وجهوده الكبيرة. ونص الاقتراح على أنه تخليدا لذكرى أحد أهم رجالات الكويت الذين ساهموا في مكافحة الفساد وللدور الكبير الذي قدمه في رسم مشروع الكويت المستقبل والمتمثل في رؤيته حول مشروع الجزر ومشروع المدينة الاقتصادية وطريق الحرير، وحيث إن مدينة المطلاع السكنية تعتبر أكبر مشروع اسكاني في الكويت لذا فإنني أتقدم باقتراح تسمية مدينة المطلاع السكنية باسم المغفور له باذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد عرفانا بتاريخه المشرّف وجهوده الكبيرة.

