وطن النهار

قام الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فرع بلدية محافظة الأحمدي بازالة 65 مخيما ربيعيا مخالفا جنوب البلاد.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فيصل العتيبي أن الفريق الرقابي لن يتهاون في ازالة اي مخيم مخالف تمت اقامته بالمخالفة لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي، مشيرا في هذا الخصوص الى ازالة 65 مخيما مخالفا جنوب البلاد.

وأشار العتيبي الى أن المخيمات التي تمت ازالتها فضلا عن اقامتها بالمخالفة لقرار لجنة الاشتراطات الصحية بمنع التخييم الربيعي تجنبا لانتشار وباء «كورونا» الا أن أصحابها قاموا بتسويرها وأقاموا مرافق تعمل على تدمير البيئة الصحراوية، لافتا الى تواصل الفريق الرقابي بالادارة لرصد أي مخيم مخالف وازالته على الفور بالكامل.

