وطن النهار

اقامت كتلة مرشحي الدائرة الثالثة مساء اول امس مؤتمرا صحافيا حول بعض السلبيات التي شابت العملية الانتخابية الاخيرة والحديث عن الطعون والتظلمات التي قدمها بعض المرشحين الى المحكمة الدستورية.

ومن جانبه قال المحامي نواف الفزيع نتحدث اليوم بالنيابة عن عدد من مرشحي الدائرة الذين تقدموا بطعن للمحكمة الدستورية على نتائج وانتخابات مجلس الامة 2020 عن الدائرة الثالثة، وسوف اتكلم باختصار عن الجانب القانوني لهذه الصحيفة التي قدمت بالنيابة عني وعن اخواني المرشحين في الدائرة الثالثة كونها تمثل سابقة تاريخية جديدة في الطعون التي قدمت في المحكمة الدستورية.

واضاف الفزيع: نحن اليوم مرشحون لا لنتكلم عن فرق اصوات فحسب انما نتكلم عن مخالفات قانونية في قانون الانتخابات حصلت طبيعي قبل الانتخابات وحصلت ابان الانتخابات، بداية احب ان انوه انه وفقا للمادة الدستورية الخاصة بتثبيت الصفة النيابية بحيث لا تثبت الا وقت اعلان النتائج ونحن الى هذه اللحظة لم نتلق اعلانا رسميا بنتائج الانتخابات اذ لم نشهد على وسائل الاعلام كافة ورؤساء اللجان يعلنون اسماء الفائزين وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات، وهذا الامر يترك المجال مفتوحا لتساؤلات عن ريبة في هذه اذ كيف لنا ان نتقدم بطعن مالم يكن هناك مواعيد للطعن؟ وكيف لنا ان نحدد مواعيد الطعن ونحن نعلم ان الانتخابات لم يعلن رسميا من فاز بها فلم يعلنها وزير الداخلية ولم تنشر في جريدة الكويت اليوم وهي اول مخالفة نتكلم عنها؟ موضحا ان ماحصل وسبق ان تم شرحه في بيات التكتل عن ملابسات وشبهات ليست فقط متوقفة على يوم الانتخاب، وهذه الانتخابات انشئت بمرسوم دعوة شابها الكثير من الشبهات ما قد يؤدي الى بطلان مجلس الامة الحالي واكرر ان سابقة 2012 المجلس المبطل الاول قد تعود الى هذا المجلس ليصبح المجلس المبطل الثاني لان هناك خللاً في مرسوم الدعوة وهذا الحديث يكون امام المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية

اما المرشح السابق لانتخابات الدائرة الثالثة د. وائل المطوع فقال: كان مقرر عقد المؤتمر يوم الاحد وتم تأجيله لوفاة الشيخ ناصر صباح الاحمد طيب الله ثراه واتقدم بالعزاء لصاحب السمو وولي العهد وعموم اسرة الصباح الكرام بوفاة هذا الرجل العزيز على قلوبنا، نحن كتلة مرشحي الدائرة الثالثة اعتقد ان الذي قاموا بتجميعها هم من عملوا وانجزوا خلال الانتخابات السابقة وهناك شيء ما حصل في الانتخابات ومستحيل يكون بمحض صدفة، وذكر الاستاذ نواف بان هناك امراً مريباً وفعلا هو مريب لعدم اعلان وزارة الداخلية النتيجة الى الان ورسالتي الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى رئيس واعضاء مجلس الامة كيف ارتضيتم ان نمنع نحن من الطعون ونحن من المؤكد لدينا شكوك ولدينا شهود ويجب ان نعرف كل لجنة من صوت لنا لان الارقام لم تكن معقولة واي منصف يرى الارقام يجد ان هناك مشكلة وخللا وارقامنا غير حقيقية وهناك امر حصل ولدينا شكوك في كل المناطق كيفان والخالدية وقرطبة والعديلية وجنوب السرة والروضة، فلو كانت منطقة او منطقتان اجمعوا عليها الشباب لكنا سكتنا لكن المخالفات واضحة وكثيرة وشبهات سكتت عنها الحكومة مثل شراء الاصوات.

الكمام والنقاب

واضاف: واعتقد جازما بان موضوع النقاب او الكمام كان الشماعة ومن حقنا نشك في ذلك ويجب ان نفهم ما الذي حصل فهناك امر مريب وهناك هيئة جيرت لصالح مرشح معين بموظفيها ومدرائها، وهناك وعود لمن عمل بالحملة الانتخابية لهذا المرشح ان يعطى رئاسة قسم وادارة فاين الحكومة من كل ذلك؟ ويجب ان نقف عند تجربتنا الديموقراطية التي أرى انها الان في خطر فهل كرر تزوير 67 واي العدالة في عملية التوظيف والتهيئة لبعض المرشحين منذ عامين وهناك امور غريبة حدثت بالدائرة يجب ان نعرفها.

وتابع المطوع: لابد ان نقف وقفة جادة ويجب ألا تتكرر تلك الامور في المستقبل لان ما حصل لنا كان مؤلما فانا اشرت وعذبت واهنت خلال الغزو لكني لم اشعر بالم كما شعرت في الانتخابات وانا ارى انه وجه الي الاعدام السياسي وانا اتمتع بكامل الولاء لهذه الارض فهناك حتما مشكلة وتحتاج الى وقفة جادة، واتمنى من نوابنا الاكارم من ممثلي الامة ان يجاوبونا على ذلك ولنا الحق ان نعرف من صوت لنا، فانا لدي صناديق في كيفان صفر بالرغم من أن اهلي صوتوا فيها، والامر الاخر لماذا تحرمني انا من الطعن وانا اساسا لا اعرف الارقام التي تخصني، وهل يعقل ان تياراً دينياً للدائرة يحصل على 14 ألف صوت منفردا وهل هذا الرقم معقول فهناك شيء غلط متمنيا ان تستجيب لنا المحكمة وان نعرف الى اين سنصل بالتجربة الديموقراطية ونصحح مسارها من اجل الاجيال القادمة؟

مبدأ ديموقراطي

وبدوره قال مرشح الدائرة الثالثة السابق د. ابراهيم دشتي: الامر لا يتعلق بمبدأ رغبتنا باعادة الانتخابات او اعادة فرز الاصوات فقط انما نحن نريد ان نثبت مبدأ ديموقراطياً صحيحاً وان تكون لدينا ديموقراطية وصناديق حقيقية، فالديموقراطية هي حكم الشعوب لنفسها من خلال الانتخابات ليكون لديهم مجالس برلمانية نيابية ويجب ان تكون الانتخابات بالشكل الصحيح مشيرا الى انه لابد ان تتوافر عوامل عديدة للانتخابات ومنها اولا تكافؤ الفرص وثانيا الشفافية وثالثا عدم تدخل اي سلطة من السلطات في هذه الانتخابات ويجب وجود هيئات عليا مستقلة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الصحيح.

واضاف دشتي: نحن نعاني ومنذ المجلس التأسيسي وحتى الان فيما يتعلق في سير العملية الانتخابية واول حديث كان بصوت عالٍ هو شبهة تزوير انتخابات مجلس الامة بفصله التشريعي الثاني عام 1967، وما حصل في العملية الانتخابية والتزوير في العالم الثالث لا يأتي يوم الانتخابات والتزوير في الارادة الشعبية حصل عندنا بعد نتائج انتخابات 2016 بدءا في عملية نقل الاصوات والبطاقة المدنية تفتح الفترة المسائية لعمليات نقل جماعي لمرشحين بالاخص في الدائرتين الثانية والثالثة، نلاحظ ان التركيبة تغيرت في بعض مناطق الدائرة الثالثة فهي لاتنتمي لنا ولا ننتمي لها بسبب نقل الاصوات ولا اقصد فئة او شخص بعينه لكن اتحدث عن مبدأ اصيل بحيث تكون هناك ارادة شعبية حقيقية.

وقال: اما عن عملية شراء الاصوات، فهل يعقل ان الاجهزة الامنية لم تكتشف ان هناك حالات شراء اصوات في الدائرة وكلنا نعلم علم اليقين ان هناك عمليات شراء اصوات ليس لالف او الفين فقط بل تجاوز 10 آلاف ناخب.

