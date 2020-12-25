وطن النهار

بحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء انطلقت أمس الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في مركز الكويت للتطعيم بمعرض الكويت الدولي.

رافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.

واستمع سموه الى شرح من القائمين على المركز حول آلية عملية التطعيم المتبعة وأهم الاجراءات الصحية والوقائية المتخذة لحماية المواطنين والطاقم الطبي ثم تلقى سموه الجرعة الأولى من اللقاح ايذانا ببدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال سموه في تصريح صحافي «انه بعون من الله وتوفيقه ندشن اليوم حملة التطعيم» لافتا الى أن الحملة تبدأ بعد وصول لقاح فايزر الى دولة الكويت وتستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من اعطاء اللقاح للجميع.

وأكد سموه أن «لقاح فايزر الذي سنبدأ التطعيم به تم أخذه عبر العالم لعدد ميلونين و100 ألف شخص وهو لقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية» مشيرا الى أن العالم مر بمراحل متعددة وتحديات كبيرة تمثلت في الأمراض المعدية وكان اللقاح هو الحل الأمثل لها.

وأعرب سموه عن الشكر والتقدير للجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة التي عملت بجد كي نجني ثمار هذا العمل اليوم منوها بالجهد الكبير لهذه اللجان على مدى ستة أشهر تواصلت فيها اللقاءات والاجتماعات لتغطية كافة التفاصيل. كما جدد سموه التأكيد على ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية متمثلة بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل الأيدي لاستمرار مواجهة هذا الوباء. وعبر سموه عن الشكر والتقدير لكل من ساهم وعمل للتجهيز والتحضير لحملة التطعيم سائلا المولى القدير أن تتم كل الأمور على أحسن وجه وأن يزيل هذه الجائحة عن الكويت والعالم بأسرع وقت.

