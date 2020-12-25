وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى الآن في الكويت.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ باسل الصباح للصحافيين امس الخميس عقب تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في قاعة التطعيمات رقم (5) في أرض المعارض الدولية بمشرف بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وعدد من المسؤولين.

وقال الصباح إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن سلالات جديدة لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح حول ماهية الفيروس أو الجين الخاص به حتى يتم التعامل معه، لافتا إلى أنهم بانتظار المنظمات الدولية لإخطارهم بما هو موجود في بريطانيا وجنوب أفريقيا والدنمارك وأستراليا.

وأضاف أن جميع الطواقم الطبية الفنية قامت بمجهودات كبيرة «لتجهيز هذا الموقع وايضا استقبال الطعوم، وبهذه المناسبة استذكر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- الذي وضع ثقته الغالية بأبنائه في وزارة الصحة وهيأ لهم جميع الظروف ومؤسسات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين» مشيرا إلى أن هذا يضاف إلى سجل الأمير الراحل وما قدمه خلال مسيرته العطرة.

ولفت إلى تمسك صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بهذا النهج والإدارة المتميزة لسمو رئيس مجلس الوزراء للتنسيق ما بين جميع أطراف الحكومة لادارة الأزمة.

وتابع «اليوم بدأنا التطعيم وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أول من حصل على الجرعة ومن ثم تم أخذ عينات من جميع المحافظات للتطعيم ممن لهم أسبقية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وستستمر الحملة لتطعيم كل من يرغب في الحصول عليه»، سائلا الله أن يحمي الكويت ويطهر البشرية من هذا الوباء.

وأوضح الصباح أنه تم التعاقد مع أكثر من شركة منتجة للطعوم وجار دراسة الطعوم الجديدة التي مازالت تحت التطوير ولم يتم اعتمادها، لافتا إلى أنه سيكون هناك فريق مختص في الوزارة لدراسة تلك الطعوم والاطلاع على الدراسات حولها واختيار طعوم جديدة مستقبلا.

وأكد أن الوباء لن ينحسر إلا بوجود المناعة المجتمعية التي لن نحصل عليها إلا من خلال التطعيم «واليوم هناك وعي والتزام بالاشتراطات الصحية وهذا من شأنه حسر الوباء لكن اللحظة التي يتم فيها كسر تلك الاشتراطات ستعاود أعداد الإصابة إلى الارتفاع كما حدث في الأميركتين من صعود للحالات».

وشدد على ضرورة تطعيم العدد الأكبر من الناس للحصول على المناعة المجتمعية «ومن هنا أدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الطعوم وسيتم الاختيار بأسبقية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وبحسب الفئة المختارة من كبار السن فوق 65 عاما»، لافتا إلى ان الأولوية أيضا للعاملين في الصفوف الأمامية من وزارات الصحة والدفاع والداخلية.

