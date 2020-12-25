وطن النهار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند أن مرحلة التطعيم التي بدأت بها الوزارة تهدف للوقاية من فيروس كورونا مشيدا بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء للطواقم الطبية فضلا عن جهود الجهات الحكومية والفرق التطوعية خلال أزمة جائحة كورونا.

وأضاف السند أن الوزارة تتفهم جميع المخاوف والاستفسارات حول التطعيم ولا نلوم من لديه أي مخاوف ونحن مستعدون للرد على أي استفسارات أو حتى تشكيك في مأمونية الطعوم الخاصة بـ «كورونا» مؤكدا أن الوزارة ليست في مواجهة مع أي جهة تقف ضد اللقاح بل هي حريصة على متابعة أدق الشروط واعتماد اللقاح.

ولفت إلى أن الوزارة عرض عليها أكثر من لقاح لكنها لم تعتمد سوى لقاح فايزر حاليا بعد اعتماده من منظمات صحية عالمية في حين هناك لجان فنية بالوزارة تراجع وتدرس مأمونية اللقاحات، مشيرا إلى وجود 13 شرطا محليا لاعتماد اللقاح.

وبين أن الوباء لا ينتهي بمجرد اخذ اللقاح إنما وجوده هو بداية لمعرفة الطريق الصحيح ونرسو الى بر الامان، مشيرا إلى أن اللقاح يسهم بمنع حدوث الإصابة بالفيروس.

وشدد على ضرورة التسجيل عبر الرابط المخصص لأخذ اللقاحات من قبل وزارة الصحة لتحديد موعد للحضور وتلقي التطعيم.

