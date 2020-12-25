إيمانيات

فاطمة الزهراء (عليها السلام) المعصومة التقية النقية ابنة نبيّ الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) البتول الطاهرة وزوجة الإمام عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وأُمّ الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة، وأُمّ الحوراء العقيلة زينب (عليهم السلام)، فاطمة سيِّدة نساء العالمين المرأة المجاهدة الفاضلة العاملة، فكانت تعلُّم نساء المهاجرين والأنصار وكانت المجاهدة التي عملت دفاعاً عن الإمامة وواجهت الآخرين دفاعاً عن الحقِّ، فقد عاشت (عليها السلام) الجهاد والمواجهة للباطل والدفاع عن الحقِّ وكانت الراكعة الساجدة.

الزهراء (عليها السلام) هي سيِّدتنا الطاهرة العابدة العالمة المعلِّمة المعصومة بعصمة الله القوية بنفسها، وعلى الرجال والنِّساء أن يقتدوا بها في كلِّ القيم الروحية والإنسانية المتمثِّلة بها، وقد انتجت(عليها السلام) للأُمّة ابنتها السيِّدة زينب (عليها السلام) التي كانت القوية في موقفها أمام الطغاة في الكوفة وفي الشام وكانت الصابرة المجاهدة التي تسلمت المسؤولية بعد الإمام الحسين (عليه السلام).

فاطمة الزهراء (عليها السلام) بنت رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأجل زوجها أمير المؤمنين (عليه السلام) ولأجل ولديها الإمامين الحسنين (عليهما السلام) لم تعش لهم قرابة فقط، ولكنّها عاشت (عليها السلام) لهم الرسالة فقد أفنت حياتها في خدمتهم لأنّها رأت في ذلك خدمة للإسلام الذي كان أكبر همها وغاية جهدها ومبلغ علمها.

وبعد اهتمامها الرسالي يأتي اهتمامها بالناس من حولها بل أنّ اهتمامها بالناس كان جزءاً من رسالتها وهنا تكمن قيمة الزهراء (عليها السلام)، لأنّ قيمتها ومنزلتها الرفيعة ليست في نسبها وإن كان شريفاً ولا في عشيرتها أو غير ذلك ممّا يتفاضل به الناس ويتباهون به، بل قيمتها في القيم الإسلامية التي تجسّدت فيها وحملتها ونادت بها، ومن أجل تلك القيم وأرفعها أن يعيش الإنسان للآخرين قبل أن يعيش لنفسه أن يحمل هموم الآخر ويحبّ له ما يحبّ لنفسه ويكره له ما يكره لها وهذا ما جسّدته الزهراء (عليها السلام) خير تجسيد. بل أنّها كانت في المستوى الأعلى من ذلك حيث أنّها لم تكن تقاسم الآخرين ما عندها من نعم أنعم بها الله عليها، بل كانت تؤثر الآخرين على نفسها رغم ما بها من خصاصة وحاجة ماسة. كانت ورغم أنّها الأحوج للدُّعاء بأن يخفّف الله عنها آلامها ومعاناتها تستغل فرصة الليل لتقوم لعبادة ربّها والابتهال إليه والصلاة له في جوّ عابق بالروحانية والطلب منه أن يقضي حوائج المؤمنين، ويغفر ذنوبهم، ويرفع درجتهم، ويحقق أحلامهم، ويشفي مرضاهم، وتسميهم بأسمائهم فرداً فرداً.. ويسمعها ابنها الإمام الحسن (عليه السلام) فيسألها: «أُماه لِمَ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرِكِ؟ فقالت (عليها السلام): يا بُني الجار ثمّ الدار»، أي علينا أن نفكّر بالآخرين قبل أن نفكر بأنفُسنا ونتحسس آلامهم قبل أن نتحسس آلامنا، فنعمل على أن نخفف آلامهم ونحقق أحلامهم وبعد ذلك ندعو أن يعطينا الله مثل ما أعطاهم هذا ما تريده الزهراء (عليها السلام)، فلعل الله بذلك يرحمنا عندما يرانا نعيش هذه الروحية الرسالية التي كان أهل البيت (عليهم السلام) يعيشونها حتى نزل القرآن ليخلّد فيهم هذه الميزة التي امتازوا بها عمّن سواهم فقال عزّوجلّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً) (الإنسان/ 8-11).

خلاصة الحديث، لقد أعطت السيِّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) حبّها للإنسان كلّه، وارتفعت بهذا الحبّ إلى منزلة غدت معها غافلة عن آلامها لانشغالها بآلام الآخرين، وما ذلك إلّا لأنّ الروحانية التي عاشت في قلبها فاضت على خصوصيتها وأنستها ذاتها ولأنّ الحبّ الإلهيّ الذي تملك قلبها وامتد بها إلى حبّ الناس كلّهم، لأنّه مَن يحبّ الله لا يمكن أن يبغض أخاه المسلم «الخَلقُ كلّهم عيالُ اللهِ، فأحبّهم إليهِ أنفعُهم لعيالِهِ».

