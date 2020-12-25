إيمانيات

مع ذكرى ولادة الطّهر ورمز المحبّة والسّلام، سيّدنا المسيح عيسى بن مريم (عليهما السلام)، لا يسع المرء سوى أن ينحني أمام هذه القامة النبويّة العظيمة، التي شكّلت ولادتها وتاريخها مرحلةً مهمّة وغنيّة في الواقع الإنسانيّ والحضاريّ، بما أسهمت به من توجيهٍ للنّاس وتربيتهم على قيم المحبَّة والتَّسامح.

هذا النّبيّ الكريم تجسَّدت فيه كلّ مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته، لجهة مولده ومعجزاته ورسالته، بحيث حمل كلّ أعباء الرِّسالة بكلِّ إخلاصٍ وتفانٍ، ولم يوفِّر فرصةً ولا جهداً ولا موقفاً إلّا واستثمره للدَّعوة إلى الله وحده، كسبيلٍ لرفعة النّاس في وعيهم ووجودهم وتأكيد مسؤوليّاتهم، شأنه في ذلك شأن الأنبياء والرّسل، الذين بعثهم الله تعالى ليؤكّدوا حقّه وحدوده للعالمين جميعاً.

إنّ السيّد المسيح (عليه السلام) نؤمن به كرسولٍ عظيمٍ من رسل الله، ونحبّه كما نحبّ كلّ الأنبياء، ونعظّمه كما نعظِّمُ كلّ الأنبياء، ونجد فيه مظهراً لقدرة الله فيما لم يألفه النّاس، كما رأينا في آدم (عليه السلام)، وكما نرى في وجودنا نحن في الطَّريقة الطبيعيّة للوجود، مظهراً لقدرة الله فيما نألفه (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) (آل عمران/ 59).

إنَّ ولادة المسيح (عليه السلام) تعني فيما تعنيه ولادة السّلام الروحيّ والأخلاقيّ والفكريّ والشّعوريّ، بحيث يشعر الإنسان بإنسانيّته ووجوده، ويتحسَّس مسؤوليَّاته ودوره في الانفتاح الدّائم على قضايا الحياة بكلّ تنوّعاتها الاجتماعيّة والإنسانيّة وغير ذلك، ليرفدها من قلبه المحبّ حبّاً، ومن عقله غنى، ومن شعوره بساطةً وعفويّة، ومن فكره عطاءً وإبداعاً، فالحياة مساحة لهذا الحبّ ولهذا السّلام، وهي تتحرّك بالمودّة والرّحمة والتواصل.

إذا كانت هذه المناسبة فرصةً لإظهار ما نشترك فيه مع المسيحيِّين من تلاقٍ حول هذه الشَّخصيّة العظيمة ـ وإن كنَّا نختلف في تفاصيلها والتَّعاطي معها ـ إلا أنَّ علينا كمسلمين أن نحتفل بهذه الذّكرى بما يؤكِّد القيم التي جاء بها النبيّ عيسى (عليه السلام)، والتي نؤمن بها، كما بيَّنها إسلامنا الحنيف.

وقد أفاض القرآن الكريم في الحديث عن ولادة النبيّ عيسى المعجزة، وتركيزه على أنّ عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته، وآيةٌ للنَّاس في كلِّ وجوده، وأنَّه النبيّ الذي يدعو إلى عبادة الله الواحد، كما ذكرت سيرته كيف حارب كلَّ مظاهر الانحراف، ووقف في وجه لصوص الهيكل، ولم يقبل بالظّلم والاضطهاد، وسعى لنشر القيم الإنسانيَّة والإيمانيّة في مجتمعه... وهي الصّورة التي ينبغي علينا أن نركِّز عليها، حتّى لا نخلط، وحتى ننطلق لننفتح على روحيّته وأخلاقيّته في توحيده لله سبحانه وتعالى، وعلى كلِّ معاني المحبّة والرّحمة والعدالة.

عندما نقف أمام ذكرى ميلاد السيّد المسيح (عليه السلام)، فإنّنا نستذكر الكلمة الطيبة النافعة التي أحيت النفوس العطشى والولهى للحقّ وللحقيقة، ولكلّ ما يشفي الإنسان ويفتح مشاعره على الخير، ويهذّب روحه ويزكّيها بكلّ برّ. لقد كان المسيح عيسى بن مريم (عليهما السلام)، ولايزال، في كلماته وفي معاجزه وسيرته وطهارته ومواقفه، مدرسةً وقدوةً للأنام على مرّ الزمن، خلّده الله تعالى في الدّنيا، بأن جعله مكرّماً وعزيزاً، وفي الآخرة في المقام المحمود، يقول تعالى في كتابه العزيز: (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (آل عمران/ 51).

