إيمانيات

يعتبر الحوار الوسيلة الوحيدة للتّفاهم بين الدّيانات وكلّ التيارات الفكرية، والأسلوب الحضاريّ الفريد الذي يفضي إلى اللقاء فيما تشترك به الديانات من القيم الروحية الإنسانيّة.. ومن هنا، تأتي ضرورة تحضير أجوائه على الأرض، حتى لا يبقى مجرّد نداء فارغ يُطلق في المناسبات الدينيّة، بل يكون منهجاً دينيّاً شاملاً في كلّ مفردات الحياة. ولذلك فإنّ تحضير أجواء الحوار المثمر، يستوجب حضور النّوايا المخلصة، والعمل الجادّ والوعي المطلوب، والحرص على تكريس مفاعيل الحوار في الواقع، لإعادة إنتاج الحياة وفق نقاط التّفاهم واللّقاء الذي ينسجم مع حركة الزّمن، وفي كلّ المحطات والظّروف، وبما يتوافق أيضاً مع قاعدة التّعارف الإلهيّة بين الناس، والتي من أهمّ مفاتيحها، الحوار الإنساني في انفتاحه على قضايا الوجود، في سعي مخلص لبناء العقول والمشاعر في خطّ الله، وما يعنيه ذلك من إبداعٍ وإصلاح وتغيير...

الجوّ العقلاني يعني إفساح المجال للفكر السّليم، أن يمهّد لارتقاء معارج الفهم، أكان ذلك بالنّسبة إلى دين صاحبه أم إلى دين الجانب الآخر، يجب أن يكون هناك انفتاح، لكن يجب أن نعي في الوقت نفسه أنّ الدّين ليس مصدره الأوّل والأهمّ العقل البشري، بل كلام الله في وحيه، فالعقل وظيفته وظيفة تكميليّة في الوصول إلى فهمٍ سويّ، في محتويات الوحي وكلام الرّسل والأنبياء، فيتعاون الطّرفان، الوحي والعقل البشريّ، لتتمّ عمليّة البلوغ إلى محتويات الدّين ووصاياه وألوان تطبيقه...

المقترحات العمليّة هي أنّ الهدف يجب أن يكون إيصال فكرة الحوار وأهداف الحوار إلى أصحاب الفكر المخلصين، وأن يكونوا مقتنعين بضرورة الحوار، وعالمين بقدرٍ كافٍ بمناهجه العلميّة وأهدافه الطيّبة، فينتقل هذا كلّه بفضل نشاطهم إلى المجتمع...

فإذاً، حتّى لايبقى الحوار في الغرف المغلقة، يجب أن يصل إلى وسائل الإعلام، فتكون هذه الوسائل على بيّنة مما يريد الحوار ومن نتائجه المفيدة للمجتمع وللجماعات المختلفة، فتساهم في نشر الفكرة في صفوف القرّاء أو المشاهدين، مشاهدي التّلفزيون، أو وسائل الاتصال الإلكترونيّة المختلفة...

كذلك المواضيع وأساليب التفكير المشتركة بين المتحاورين الأصليّين، يجب أن يُعنى بها، وتمارس بجدّ من المختصّين من الطرفين، ويكون معروفاً أنّ هذا كلّه عمل مشترك، حتّى يصل إلى المجتمع المختلط، فالعاملون في الحوار يعملون معاً بصدق، ويجتهدون معاً ليقدّموا حلولاً مشتركة، ولذلك فإنّ هذا التّعاون على هذا الصّعيد يأخذ أشكالاً؛ ففي الحوار، يجلس المحاور في مقابل الآخر، ويتداولان في هذه المواضيع، أمّا في التّعاون، فيجلس واحدنا إلى جانب الآخر، ويتطلّع إلى المشاكل المشتركة، ويسأل نفسه ودينه كيف يمكنه أن يقدّم الوسائل لحلّ هذه القضايا المشتركة...

هذه هي منهجيّة الحوار والتّعاون في هذا العمل المشترك، وقد ورد اقتراح متكرّر في اجتماعات الحوار، بإنشاء مركز مشترك للأبحاث في الحوار والتّعاون في الواقع...

هذا الموضوع شائك على مستوى العالم الإسلامي والمسيحي، وعلى مستوى العالم والمجتمع البشريّ بكامله، ليس هناك الكثير مما يمكن وصفه بالتّقارب والتّفاهم الحقيقي، باستثناء ما تقوم به مؤسّسات إعلاميّة وثقافيّة ودينيّة من نشر أفكارٍ تدعو إلى هذا التّقارب وتمهّد السّبيل إليه.

فإذاً نحن اليوم لا نزال بعيدين عن هذا التّقارب الصّادق المتين، وكما عبّر عنه القرآن، الذي أكَّد أنّ أقرب النّاس مودّة للّذين آمنوا النّصارى، والذي أيّدته مبادرات كثيرة متفرّقة، وهو ما نادى به المجمع الفاتيكاني الثّاني في الكنيسة الكاثوليكيّة، ومن سار على خطّه من المؤسّسات المسيحيّة التي تدعو إلى الحوار الأخويّ، كما ورد في النّصوص...

وبعيداً عن المصالح العائدة إلى الفرق المختلفة والتيّارات السياسيّة، لدينا هنا مجال واسع للتّعاون مع وسائل الإعلام، في سبيل دعم الجهود الرّامية إلى مساندة التّقارب وتوطيد دعائم العيش المشترك.. ولا يخفى أنّ العربيّ، يعبّر عن تفاؤله وعن أخوّته وعلاقة المودّة التي تجمعه بأطراف الديانات الأخرى، إلا أنّ التّعبير لا يكون من القلب، بل فقط من اللّسان، بينما المطلوب أن تصل إلى القلب أوّلاً، حتّى تعبّر عن معناها ويصدّقها الآخر...

وأخيراً، ما هي رسالة القرآن الكريم والإنجيل المقدّس لشعوب العالم؟

هناك أمران، فالقرآن يركّز دائماً على مفهوم الرّحمة ورضا الله، والمسيحيّة تركّز على المحبّة ورضا الله تعالى، وبين الرّحمة والمحبّة هناك تقارب كبير، فإذا قمنا بتركيز علاقاتنا مع بعضنا البعض على أساس الرّحمة والمحبّة، ينتج عندها العدل والسّلام، وإذا ركّزنا على هذه المفاهيم والقيم الموجودة في كتبنا المقدّسة، يكون هناك أمل ورجاء أن تتحسّن أوضاع العالم...

السيّد المسيح يقول في الإنجيل: أحبّوا كلّ النّاس حتّى أعداءكم، فإذا كنّا سنحبّ أعداءنا، فكيف بأصدقائنا، كيف بإخواننا!...

من المهم أن تكون علاقاتنا في الحاضر والمستقبل تحت سقف رضا الله، وأن تكون علاقات المودّة والمحبّة هي الحاضرة.

