إيمانيات

الله تعالى يريدنا أن نكون أُمّة واحدة لأنّه لا يمكن لأي إنسان أن يشعر بالحرّية ما لم تكن أُمّته حرة، ولا يمكن أن يشعر بالعزّة والكرامة ما لم تكن أُمّته عزيزة. علينا أن نتضامن مع أخواننا الشعب الفلسطيني، علينا أن نتوحّد بالقدس، باعتبار أنّ القدس لا تمثّل مجرد مسجد ومدينة ولكنّها تمثّل كلّ قضية تتصل بالإسلام ثقافياً وسياسياً وأمنياً. إنّ الأُمم في كلّ تنوّعاتهم القومية والسياسية وحتى المذهبية، نجد أنّهم يتوحّدون أمام القضايا التي يعتبرونها هدفاً لهم، فلماذا لا نتوحد أمام قضايانا؟ القضية هي أن نجمّد كلّ خلافاتنا لنتوحد على القضية الكبرى، وأن نعمل لنطرد من داخلنا كلّ مَن يريد إغراق الأُمّة بالهوامش من النزاعات، إنّ القضية هي: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)، (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ).

إنّ الوحدة الإسلامية لا تمثّل مجرّد شعار سياسي، بل هي قاعدة القوّة التي يرتكز عليها الإسلام، ولن نستطيع أن نصنع القوّة في العالم الإسلامي إذا لم نرتكز على الوحدة الإسلامية، مادمنا نمزّق بعضنا بعضاً، ونكفِّر بعضنا بعضاً، ومادمنا نحوّل خصوصياتنا إلى أوثان نعبدها، حتى إذا تحدّث أحدنا بوحدة عربية، أو وحدة إسلامية، نادينا بالويل وعظائم الأُمور، فكيف يمكن أن نهدم هذه الحدود فيما بيننا؟ لقد هدمها الله تعالى فقال: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء/ 92). وقال عزّوجلّ: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات/ 10).

المرحلة صعبة على مستوى العالم الإسلامي كلّه، والتحدّيات كبيرة، فهل ندفن رأسنا في الرمال، أو نفتح عيوننا جيِّداً، ونمسك بأيدينا بقدر ما نستطيع؟ الساحة مفتوحة، فهل نتحرك في الخطّ المستقيم؟

علينا أن نحافظ على وحدة المسلمين حتى لو اختلفنا في مذاهبنا واجتهاداتنا وفي كثير من خصوصياتنا، لأنّ علينا أن نلتقي على ما اتّفقنا عليه، ونرجع إلى الله والرسول ما اختلفنا فيه، فلا تتسابّوا وتتلاعنوا، ولا تحقدوا على بعضكم البعض، ولا تجعلوا للآخرين الفرصة للنفاذ إلى داخلكم، لأنّ الله جعلنا إخوة، فإذا اختلف الأخوة فأصلحوا بينهم. هذا هو نداء رسول الله لنا، وعلينا أن نستجيب لندائه. علينا أن نتوحّد بالله الواحد، والرسول الواحد، والشريعة الواحدة، والقرآن الواحد، وأن نتوحّد بالمستقبل الواحد. إنّ رسول الله يقول: «إنّ الإسلام هو أمانة الله في أعناقكم، وعليكم أن لا تخونوا الله والرسول». إنّ كلّ مَن يثير الفتنة بين المسلمين، هو خائن لله وخائن لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).

يجب أن نعلم أنّ الباطل لا يمكن أن يعلو إلّا في غياب الحقّ، وغياب الحقّ لا يتحقّق إلّا بركون أهله إلى الدُّنيا وغفلتهم عن أسباب القوّة وتمسكهم بعقيدة التواكل والاكتفاء بالتعاطف السلبي الجامد مع القضايا الكبرى التي تحتم علينا وقفة ثابتة واستقامة دائمة.

من سُنّة الله أن تكون الفئة المنصورة، المحقّقة لوعد الله عزّوجلّ، فئة قليلة ولكن الله تعالى يحقّق على يديها وعده ويظهر دينه، خلافاً لكلّ التوقعات، يقول تعالى: (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 249). ويقول سبحانه أيضاً: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (الأنفال/ 65). الشرطان اللازمان لتحقيق نصر الله هما: الإيمان والصبر، إيمان بالنصر وبوعد الله عزّوجلّ بتحقيق هذا النصر، ثمّ الصبر على تبعات الطريق وعلى كلّ التضحيات التي يتطلبها هذا النصر.

