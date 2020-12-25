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قال باحثون ان اقنعة الوجه تقلل من خطر انتشار القطرات الكبيرة التي يمكن ان تنقل العدوى بـ«كوفيد- 19» عند الحديث او السعال بنسبة تصل الى 99.9 في المئة، وفقاً لتجربة مخبرية جديدة اجريت على تماثيل عرض وعلى البشر. وكتب الباحثون ان امرأة تقف على بعد مترين من رجل يسعل بدون قناع ستتعرض لمثل هذه القطرات بمقدار 10 آلاف مرة اكثر مما لو كان يضع قناعاً. وقال المعد الرئيسي اغناسيو ماريا فيولا، الخبير في ديناميات السوائل التطبيقية في كلية الهندسة في جامعة ادنبرة، لوكالة فرانس برس: «لا شك في ان اقنعة الوجه يمكن ان تقلل بشكل كبير من تشتت القطرات التي يحتمل ان تكون محمَلة بالفيروسات». واوضح ان قطرات التنفس الكبيرة التي تخرج على شكل رذاذ وتعمل مثل مقذوفات قبل ان تسقط على الأرض بفعل الجاذبية، تمثل على الأرجح المحرك الرئيسي لانتقال فيروس سارس-كوف-2. ويمكن ان تظل القطرات الأصغر والأدق، التي تشكل ما يسمى الهباء الجوي وهي الجزيئات العالقة، معلقة في الهواء لفترات اطول وتمثل خطراً ولا سيما في الداخل في الأماكن سيئة التهوية خصوصاً اذا كانت كذلك مزدحمة بأشخاص لا يضعون كمامة او يسيئون وضعها، تحت الأنف. وقال الباحث: «نستنشق باستمرار مجموعة متنوعة من القطرات، من المقياس الصغير الميكروي الى مقياس المليمتر. وتسقط بعض القطرات اسرع من غيرها اعتماداً على درجة الحرارة والرطوبة وسرعة تيار الهواء على وجه خاص». وقال ايغناسيو ماريا فيولا: «في دراستنا، نتحدث عن انخفاض بنسبة 99.9 في المئة بالنسبة لأكبر القطرات التي نقيسها».