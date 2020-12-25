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تطرق باحثون اسكتلنديون الى معضلة باتت سائدة في الحياة اليومية مع ارتداء الكمامات، فمتى ينبغي تغيير هذه الأقنعة الواقية التي تسهم الى حد كبير في تجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد؟ فقد طورت شركة «انسيغنيا تكنولودجيز» في مختبرها في ماذرويل في غلاسكو باسكتلندا، لاصقة توضع على جهاز واق يتغير لونها عند استخدام الأخير مرات عدة بما يحد من فاعليته. وتعتمد هذه اللاصقات على «سلسلة من الأصباغ الذكية وأنواع الحبر التي يتغير لونها مع تعرضها لثاني اكسيد الكربون»، بحسب ما قال المهندس في الشركة غراهام سكينر. وأوضح سكينر «عندما بدأ الوباء ينتشر وساد التباس بشأن الوقت المناسب لرمي الكمامات، قررنا استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير لاصقة يتغير لونها توضع على قناع او قميص طبي». ويشغل المؤشر وقت وضع اللاصقة على جهاز واق. وهو يكون اصفر في البداية ثم يتحول لونه تدريجيا الى الأزرق بعد 4 الى 6 ساعات، ويمكن اعادة استخدام اللاصقة اذا كانت الكمامات متعددة الاستخدامات. ويشدد انياتسيو ماريا فيولا، عالم الفيزياء في جامعة ادنبرة في اسكتلندا، على اهمية الكمامات للحد من انتشار الفيروس، مشيرا الى ان المجال بات متاحا للابتكار في استخدام هذه الأقنعة الواقية. وتابع: «الأبحاث التي تجرى منذ بداية العام اظهرت ان الفيروس ينتقل عبر القطيرات المتناثرة من الفم، من هنا تأتي اهمية الكمامات في وقف الانتشار». وذكر: «استخلصنا الكثير من العبر التي لم نكن على دراية بها قبل 8 اشهر». وكان باحثون من جامعة ادنبرة قد خلصوا في اغسطس الى ان شخصا من دون كمامة على بعد مترين من آخر يعطس معرض لخطر التقاط القطيرات الموبوءة هو اعلى بعشرة آلاف مرة من آخر يضع قناعا يقف على مسافة 50 سنتيمترا لا غير. وشدد انياتسيو ماريا فيولا على ان «وضع كمامة قد يحدث بالفعل فرقا».