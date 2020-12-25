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ابتكرت شركة بريطانية «حيلة» تجعل المغترب يتنفس هواء وطنه فعليا، حيث اعلنت عن بيع زجاجات من الهواء الأصلي النقي من انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

وجاءت فكرة شركة My Baggage لاعادة التوطين، بعد ان وجد العديد من الأشخاص حول العالم انفسهم محاصرين بعيدا عن وطنهم بسبب قيود السفر المتغيرة والمفروضة نتيجة لوباء «كورونا»، كما ادت السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا الى عزل البلاد من قبل العديد من الدول، ما يعني ان عددا كبيرا من المقيمين في الخارج حاليا لن يتمكنوا من العودة في اي وقت قريب.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فانه يمكن شحن زجاجات «هواء نقي» من انكلترا وايرلندا واسكتلندا مقابل 25 جنيها استرلينيا، (33 دولارا).

ويتم تسويق زجاجات «الهواء النقي» كهدية مثالية للبريطانيين الذين يشعرون بالحنين الى الوطن والذين يعيشون في الخارج خلال فترة الأعياد.

وقالت الشركة ان «الطلبات لا تأتيها من خارج البلاد فقط، بل من داخلها ايضا، على سبيل المثال تلقوا طلبا من رجل من ويلز طلب عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز».

وفي الوقت نفسه «تتوافر عينات من الزجاجات ذات اصدار محدود، يوجد بها هواء مترو انفاق لندن او متجر اسماك وبطاطا في نورفولك».

وقال الفريق الذي ابتكر هذه الفكرة، انها مستندة على ابحاث علمية تربط بين حاسة الشم في البشر وبين الذكريات العاطفية، ومن خلال السماح للعملاء بالتقاط نفس عميق من هواء وطنهم فان ذلك يساعدهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة.

