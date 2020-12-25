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تعد رياضة الهايكنغ «Hiking» احدى الرياضات الممتعة التي حظيت باقبال كبير من الشباب السعودي كونها تجربة غنية من الاكتشاف لجمال الطبيعة الجغرافية في المملكة وتنوع تضاريسها ومناخها، ويجد هواة هذه الرياضة متنفسا يسهم في تحسين نمط حياتهم الصحية والترفيهية، وهو الأمر الذي تعمل على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة خلال موسم «شتاء السعودية» الذي انطلق تحت شعار «الشتاء حولك» في العاشر من ديسمبر الحالي ويستمر حتى نهاية مارس المقبل في اكثر من 17 وجهة بالمملكة.

ويجد ممارسو الهايكنغ من موقع «حافة العالم» الذي يقع على بعد 90 كيلومترا من الرياض في منطقة العيينة مكانا جميلا لممارسة رياضتهم فهو من الأماكن المفضلة لهم في الخريف والشتاء لاعتدال الأجواء فيها، والتخطيط للمغامرات الشيقة والممتعة. (واس)

