مال وأعمال

مر عام 2020، على الاقتصاد الكويتي، بشكل استثنائي غير معهود، حيث تضمن محطات قاسية، كما هو الوضع عالميا بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم في مارس الماضي وسببت حالة من الانهيار الاقتصادي، بل إن الكويت كانت الأكثر تضرراً وتأثراً بتداعيات الجائحة التي تجاوزت خسائرها حاجز 5 مليارات دينار، مع تقديم حزم تحفيزية هي الأضعف عالمياً للقطاع الخاص.

وفي نظرة عامة على الأوضاع الاقتصادية محلياً خلال عام 2020، ترصد «النهار» أبرز الملامح التي شهدها الاقتصاد وكان أبرزها ما يلي:

1 شهد عام 2020، نفاد غير مسبوق لسيولة الاحتياطي العام، واللجوء لتبادل الأصول مع احتياطي الاجيال القادمة، في محاولة لتغطية العجز ولو نسبياً، وقد تبخر قرابة 63 مليار دينار من سيولة الاحتياطي العام في 6 سنوات تقريباً بسبب استمرار الخسائر لشركات القطاع العام، ناهيك عن العجز المالي المزمن الذي بلغ 22 ملياراً خلال الفترة المشار إليها.

2 مع الاغلاق والحظر والعزل العالمي، تضررت الكويت وبشدة من التراجعات الحادة لأسعار النفط الخام، الذي تعتمد عليه ميزانيتها بنسبة 93 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى توجه الحكومة العاجل نحو بناء خطة تنموية عاجلة لتنويع مصادر الدخل.

3 سجلت الموازنة العامة أكبر عجز تقديري في تاريخها، حيث بلغت 14 مليار دينار، ففي حين سجلت الايرادات 21.5 مليار دينار، لم يتجاوز اجمالي الايرادات عن 7.5 مليارات دينار، الأمر الذي خلق فجوة هائلة بين الايرادات والمصروفات ودفع جميع أجهزة الدولة إلى تبني سياسات الترشيد ومنع الهدر في الإنفاق.

4 لا يزال العجز عن تحقيق التنوع في مصادر الدخل أهم الأسباب الرئيسة وراء عدم نجاح الحكومة في احتواء الأزمة وتداعياتها، حيث لا تمثل الايرادات غير النفطية سوى 6 في المئة من اجمالي الايرادات.

5 غياب التحفيز الحكومي للشركات والمؤسسات الوطنية، حيث افسلت مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ابوابها، فيما تتجه المئات لنفس المصير.

6 شهدت الكويت اكبر هجرة للوافدين خلال 2020، فبعد جائحة كورونا بدأت العديد من الأسر في العودة التدريجية إلى بلدانهم مرة أخرى بسبب الضغط الكبير الذي سببته الجائحة على جميع مناحي الحياة، ما دفع الأسر لاتخاذ قرار الرحيل بأعداد كبيرة للغاية شملت معظم الجنسيات.

7 شهدت البلاد أكبر عملية تفنيشات في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أثر وبشدة على قطاع التجزئة في الكويت وتراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات، وهو ما أدى إلى تعميق الركود داخل العديد من القطاعات.

8 106 الاف شقة شاغرة في القطاع العقاري، وهو أكبر رقم تشهده الكويت منذ عقود، مع ازمة في العقارين الاستثماري والتجاري نتيجة الإغلاق والعمل عن بعد.

9 اضخم تراجع في إيرادات مكاتب السفر والسياحة، في حين استفادت دول مجاورة من الاغلاق المحلي وجنت منه مئات الملايين من الدولارات، حيث يعاني ما يقارب من 70 في المئة من تلك المكاتب خطر الإفلاس وارتفاع المديونية.

10 الفنادق والمطاعم وقطاعات الضيافة عاشت أسوأ أعوامها، اذ لم تحقق 10% من ايراداتها السنوية، ما يجعل العام 2020 عام التعاسة في الضيافة.

11 تعثر كثير من المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها الايجارية ورواتب عمالتها، وحتى قروضها البنكية.

12 اكبر انخفاض لأرباح البنوك، حيث تحملت كلفة تأجيل سداد القروض، فيما ضغطت على مخصصاتها وتوزيعاتها الربحية.

13 توقف حركة التشييد والبناء، وسط خسائر كبرى لنحو 34 قطاعاً مسانداً لعمليات البناء، تتمثل في صناعات الحديد والاخشاب والاسمنت ومواد البناء وغيرها.

14 توقف الحياة التجارية لفترة، ضرب القوى الشرائية، فحركة تجارة التجزئة مشلولة وفي أسوأ حالاتها.

15 تنامي عدد قضايا التعثر عن دفع المستحقات، ما يحمل في طياته أزمة مستقبلية.

16 شركات الطيران والشركات المساندة لها،سرَحت عدداً كبيراً من موظفيها، مع تعرضها للتوقف والتراجع الحاد في المدخولات.

17 غياب قوانين كانت تمثل شريان حياة للمتعثرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الدين العام، وضمان التمويل.

18 المؤسسات المحلية على شفا افلاسات مستقبلية، ما لم يتم تدارك الامر سريعاً.

19 تراجع التصنيف السيادي للبلاد أكثر من مرة، ما يؤثر على تصنيف الشركات المحلية، وثقة المستثمرين الاجانب بالسوق المحلي.

20 توقف طرح مشروعات التنمية والمشروعات الخدمية، ما عمق أزمة السيولة في القطاع لخاص.

21 اكبر قضايا فساد مالي واداري، وسط تضخم في اتهامات التربح وغسل الأموال.

