مال وأعمال

من عمليات الإغلاق التي شلت الشركات الصغيرة وسلاسل التوريد، والتي تسببت في توقف الملايين عن العمل، إلى تفاقم عدم المساواة، اختبر الوباء قدرة المؤسسات المحلية، ومتعددة الأطراف إلى جانب القطاع الخاص، على الاستجابة والتخفيف من الآثار الكارثية وتحفيز الانتعاش.

وفيما يلي رصد لأهم تداعيات الوباء على جميع القطاعات الاقتصادية بالعالم:

خسائر بالتريليونات

من المقدر أن تفقد البلدان ذات الدخل المتوسط ما يقارب من 7 تريليونات دولار هذا العام، مع خسارة مقدرة في دخل الفرد تصل إلى 6777 دولاراً بسبب الإغلاقات التي فرضها فيروس كورونا. وقد تؤدي هذه الخسارة في الدخل إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين 15 و22% في الناتج المحلي الإجمالي.

استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين في 2020 عند 1.9% فقط، وإن كان رقماً ضئيلاً فهو يعني أن الصين هي واحدة من الدول القليلة في العالم - والأكبر إلى حد بعيد - التي تشهد نمواً اقتصادياً خلال عام الوباء، بعد تمكنها من احتواء فيروس COVID-19 بسرعة، وإعادة تشغيل قطاع التصنيع وتعميق الشراكات التجارية الإقليمية مع دول مثل فيتنام. وهذا يعني أيضاً أن العالم سيشهد نمواً «متصدعاً»، فمقابل نمو اقتصاد رئيسي واحد تنكمش جميع الاقتصادات الأخرى للمرة الأولى منذ عقود.

مديونيات ثقيلة

احتلت الديون مركز الصدارة في العام الحالي، في غمرة سعي الحكومات لتمويل الإغاثة الطارئة وإعادة فتح الاقتصاد والتخطيط للحصول على اللقاحات وتحقيق نمو أكثر شمولاً. وكان معهد التمويل الدولي قد كشف أخيراً أن الدين العالمي ارتفع بـ15 تريليون دولار إلى 272 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ 277 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي يعادل 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أواخر نوفمبر بأن الشركات والحكومات أصدروا أدوات دين بقيمة 9.7 تريليونات دولار هذا العام، بفضل الدعم الاستثنائي من البنوك المركزية عالمياً.

خلال جائحة كورونا، قدم صندوق النقد الدولي مساعدات مالية طارئة لـ83 دولة من الدول الأعضاء، حيث أضاف ما يزيد قليلاً عن 100 مليار دولار من المساعدات. ولا تشكل معظم برامج المساعدات الطارئة التي منحت سوى 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان التي تلقت تلك الحزم.

زادت البنوك المركزية أصولها بـ7 تريليونات دولار في 8 أشهر، خلال الاستجابة الأولية لصدمات العرض والطلب المتزامنة المرتبطة بجائحة هذا العام، وفقاً لتقدير مجلس الاستقرار المالي. وهذا يشكل أكثر من ضعف الزيادة في أصول البنوك المركزية خلال الأزمة المالية الكبرى، التي حدثت على مدى فترة أطول 2008 – 2009.

