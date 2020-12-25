مال وأعمال

قام وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس بزيارة الى شركة البترول الوطنية الكويتية، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، وتأتي هذه الزيارة حرصا من الوزير على متابعة سير العمل في الشركة، والاطلاع على تطورات مشاريعها الكبرى.

وذكر بيان صحافي صادر عن الشركة أن الوزير الذي رافقه في هذه الزيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، عقد اجتماعا ضم الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر وعدداً من نوابه، حيث استعرض البدر خلال الاجتماع أعمال الشركة وانجازاتها خلال المرحلة الماضية، وخصوصا منذ بدء الجائحة.

وأكد البدر أن «البترول الوطنية» تمكنت من الالتزام بأهدافها الاستراتيجية، والمضي قدما في تنفيذ مشاريعها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها هذه الجائحة، وما ترتب عنها من تحديات، كالنقص في أعداد العمالة الوافدة، والتعامل مع فترات الحظر، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وأشار الى أن الشركة نجحت مطلع أبريل الماضي في تشغيل جميع وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي، وبذلك تكون قد أنجزت احدى ثلاث حزم يتكون منها هذا المشروع الضخم.

وأضاف البدر أن العمل يستمر حاليا بوتيرة متسارعة لانجاز ما تبقى من وحدات المشروع بمصفاة ميناء عبدالله.

وأوضح البدر كذلك أن الشركة حافظت منذ بدء الجائحة على انتظام العمل في محطات تعبئة الوقود حرصاً منها على تلبية احتياجات الجمهور، واستمرت من جانب آخر في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لانشاء محطات جديدة، حيث افتتحت خلال هذه الأزمة 9 محطات في مختلف مناطق البلاد، كما تطرق الى تجهيز الشركة ثلاثة مراكز خصصت لايواء العمالة الوافدة من أجل مساندة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة بمواجهة تأثيرات الجائحة.

من جانبه أبدى الوزير الفارس ارتياحه لمستوى أداء الشركة، مثمنا دورها وجهود موظفيها، وأكد في هذا الصدد حرص الحكومة على دعم الكوادر الوطنية، مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين شركات القطاع النفطي، وكذلك التعاون مع الأجهزة الرقابية والأخذ بملاحظاتها، كما أعرب عن ثقته بقدرة هذه الشركات على التعامل بكفاءة مع مختلف الأوضاع والظروف من أجل خدمة الكويت ودعم الاقتصاد الوطني.

