مال وأعمال

قام وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، بزيارة الى شركة نفط الكويت، هي الأولى له منذ توليه منصبه في الحكومة الجديدة بوقت سابق من شهر ديسمبر الحالي.

وكان في استقباله بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الأحمدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم سيد هاشم، والرئيسي التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد محمود سلطان، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي، حيث كانت الزيارة مناسبة ليلتقي الوزير أبرز قيادات الشركة والقطاع النفطي ويتعرف عليهم عن قرب.

كما اطلع الوزير في العرض على مهمة ورؤية وأبرز استراتيجيات الشركة بشكل خاص والقطاع النفطي بصفة عامة، وعلى المشاريع المستقبلية التي تتضمنها الخطط متوسطة وطويلة الأمد على السواء.

من جهته أعرب الوزير الفارس عن سعادته بالزيارة الى شركة نفط الكويت، التي اعتبرها عصب القطاع النفطي والذي بدوره يشكل عصب الاقتصاد، مشيدا بالجهود الجبارة التي قامت بها الشركة خلال تاريخها الذي يمتد لاكثر من ثمانية عقود.

واثنى الوزير بشكل خاص على الدعم الذي قدمته الشركة لمختلف جهات الدولة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما عبر عن تطلعه لمساندة ودعم جميع القيادات النفطية في العمل كفريق واحد نحو المزيد من الانجازات في المستقبل، مؤكدا أنه وجميع العاملين في وزارة النفط سيحرصون على تسخير جميع الامكانات للمساعدة على تحقيق كل المخطط والمشاريع المستقبلية، والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تؤثر على سير مشاريع الشركة وسرعة انجازها في كل ما من شأنه ضمان المصلحة العليا لدولة الكويت في ظل قيادتها الحكيمة المتمثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

