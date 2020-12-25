مال وأعمال

أشارت دراسة جديدة أجرتها شركة «تريند مايكرو» الى انخفاض كبير بلغ 50% في معدل الهجمات الالكترونية المتعلقة بأزمة «كوفيد – 19» التي شهدتها الكويت، حيث تعرضت الدولة الى 482 هجمة الكترونية خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 967 هجمة في الربع الثاني من العام نفسه.

وخلال الربع الثالث من عام 2020، تعرضت الكويت الى العديد من أشكال الهجمات الالكترونية المرتبطة بأزمة «كوفيد – 19» بما فيها 423 هجمة بالبريد الالكتروني المزعج بانخفاض عن 913 هجمة بنسبة 54% خلال الربع الثاني من عام 2020، و59 هجمة عبر عناوين URL الخبيثة مقارنة مع 49 هجمة بارتفاع بنسبة 20% عن الربع الثاني من عام 2020، كما لم يشهد الربع الثالث أية عمليات كشف ورصد للبرمجيات الخبيثة مقارنة مع 5 عمليات كشف لهذه البرمجيات خلال الربع الثاني من عام 2020.

وقال المدير العام لشركة تريند مايكرو في منطقة الخليج العربي أسعد عرابي «ان الانخفاض الكبير الذي شهدته الكويت في معدل الهجمات الالكترونية والذي بلغ 50% يعد بمثابة دليل مهم على حرص مسؤولي تقنية المعلومات على الجدية في التعامل مع هذه الهجمات. كما بتنا نشهد الشركات الكويتية تعتمد أفضل حلول وممارسات الأمن الالكتروني لحماية استراتيجيات العمل عن بعد والعمل من المنازل». وتعرضت 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الربع الثالث من العام 2020 الى 125,219 هجمة الكترونية مرتبطة بأزمة «كوفيد-19»، بما فيها 101,188 هجمة عبر البريد الالكتروني المزعج، و23,696 هجمة عبر عناوين URL الخبيثة، و335 عملية كشف ورصد للبرمجيات الخبيثة، وفقاً لشبكة الحماية الذكية التابعة لشركة «تريند مايكرو».

وانخفض معدل الهجمات المرتبطة بأزمة «كوفيد-19» التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة54%، حيث تراجعت هجمات البريد الالكتروني المزعج بنسبة 29%، وهجمات عناوين URL الخبيثة بنسبة 82%، الا أن عمليات كشف ورصد البرمجيات الخبيثة شهدت ارتفاعاَ بمعدل أربعة أضعاف ونصف. وأضاف عرابي انه في الوقت الذي بدأت فيه الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في مرحلة التعافي من الوباء، الا أنه يتوجب على الشركات مواصلة العمل لتوفير الحماية لموظفيها والتصدي لعناوين URL والملفات الخبيثة التي يحرص المهاجمون على دسها في البرامج المختفة. وتتمثل أبرز المخاوف في رسائل البريد الالكتروني المزعجة المتعلقة باجراءات الصحة والسلامة الخاصة بأزمة «كوفيد – 19» أو عمليات التوظيف الجديدة، والتي قد تعرض أيضًا بيانات الشركة الحساسة لمخاطر وقوعها في أيدي مجرمي الانترنت».

