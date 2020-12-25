مال وأعمال

عقد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 22 برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل م.حسن المنصوري، نيابة عن وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة م. سهيل المزروعي، رئيس الدورة الحالية للجنة، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، حيث اشتمل جدول الاجتماع على عدد من المواضيع شملت تقدم سير العمل في مشروع سكة حديدية لدول مجلس التعاون والدراسات الفنية المتعلقة به، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي، وتحديث عدد من المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، واعتماد الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة والنموذج الموحد لرخصة القيادة وغيرها من المواضيع المهمة. كما ناقشوا ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة حول تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

