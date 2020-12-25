مال وأعمال

عاشت البورصة اسبوعاً حزيناً مع التراجعات الحادة التي اصابت مؤشراتها واكتست باللون الاحمر مع تراجع السيولة الموجهة الى البورصة رغم توقعات المتفائلة في بداية الاسبوع مع افاق توزيع اللقاحات لجائحة كورونا الى ان الضغوط البيعية و عمليات المبادلة التي شهدتها الاسهم وادت الى تراجع السوق بالتزامن مع العديد من العوامل في مقدمتها:

اغلاق المنافذ والمطارات والخوف مما هو قادم من حدوث اغلاق مؤقت.

تراجع اسعار النفط عالميا مع اغلاق الدول الاوروبية لحدودها مع بريطانيا و ارتفاع مخزونات النفط.

عدم تأكيد الحكومة الجديدة بطرح خطة تحفيزية للاقتصاد المحلي.

توقعات بتراجع ارباح الشركات المدرجة في 2020 نتيجة تداعيات كورونا.

اكتشاف سلاله جديدة من فيروس «كورونا» والمخاوف من عدم تأثير اللقاح عليها.

فشل خطة التحيز الاميركية والهجوم الرئيسي عليها سواء من الرئيس الحالي ترامب وكذلك الرئيس المنتخب بايدن.

تراجع اسواق المال العالمية جراء تردي الاوضاع الاقتصادية.

ازمة البريكست وعدم الوصول الى اتفاق الا في الساعات الاخيرة امس.

حققت البورصة انخفاضاً جماعياً على مستوى جميع المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع في السيولة وأحجام التداولات، لتهبط القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 425 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة، لتصل إلى مستوى 32.355 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 32.78 مليار دينار في إقفال الخميس 17 ديسمبر.

كما تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 344 مليون دينار وبنسبة 1.4 في المئة من 24.177 مليار دينار إلى 23.833 مليار دينار، وتقلصت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.94 في المئة وبقيمة 81 مليون دينار لتنخفض من 8.603 مليارات دينار إلى 8.522 مليارات دينار.

وتراجعت مؤشرات البورصة في نهاية الأسبوع بشكل جماعي، لينخفض المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنحو 1.3 في المئة وبنحو 73 نقطة من 5642.38 نقطة إلى 5569.39 نقطة،

وحققت سيولة البورصة تراجعاً كبيرة خلال الأسبوع بنسبة 34.1 في المئة من 245.92 مليون دينار إلى 162 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداولات بنسبة 24.2 في المئة من 1.22 مليار سهم إلى 925.6 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 10.6 في المئة من 49.6 ألف صفقة إلى 44.3 ألف صفقة.

