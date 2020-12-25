مال وأعمال

أعلنت شركة الفنادق عن قيامها بتوقيع عقد استثمار لجزء من المبنى الإداري وجزء من المطبخ المركزي بمبني الشركة مع إحدى الشركات بدولة الكويت. وقالت «الفنادق» في بيان للبورصة ، إن العقد بمبلغ 116.06 ألف دينار سنوياً، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ 1 يناير 2021. وأوضحت أن العقد سيترتب عليه زيادة إيرادات الشركة بدءاً من الربع الأول من العام القادم 2021. وفي إفصاح آخر للبورصة ، قالت «الفنادق» إن الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية (تابعة للمجموعة) قامت بتقليص تقديم خدماتها الخاصة بالتجهيزات الغذائية. وبينت أن عملية تقليص الشركة التابعة لأعمالها يأتي بسبب تبعات وآثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على خدمات التجهيزات الغذائية.

وذكرت أن تقليص تقديم خدمات التجهيزات الغذائية في الشركة التابعة سيكون له تأثير سلبي على إيرادات القطاع في البيانات المالية المُجمعة وسيظهر أثره بدءاً من الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 لشركة «الفنادق».

