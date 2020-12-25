مال وأعمال

سيطر التباين على مؤشرات البورصة خلال جلسة أمس على تراجع طفيف لجميع المؤشرات عدا مؤشر السوق الرئيسي، و ذلك بالتزامن مع بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا لينخفض مؤشر السوق الأول بمعدل 0.1 في المئة وبنحو 6 نقطة منخفضاً من 6094.39 نقطة إلى 6088.43 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية بقيمة 21 مليون دينار بنسبة 0.06 في المئة من 32.376 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 32.355 مليار دينار في جلسة أمس، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 23 مليون دينار وبنسبة 0.09 في المئة من 23.856 مليار دينار إلى 23.833 مليار دينار، في المقابل صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.03 في المئة وبقيمة 3 ملايين دينار لترتفع من 8.519 مليار دينار إلى 8.522 مليارات دينار.

وانخفضت السيولة بنسبة بلغت 10.2 % لتصل إلى 24.719 مليون دينار مقابل 27.53 مليون دينار في جلسة الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول بواقع 13 في المئة لتصل إلى 161.5 مليون سهم مقابل 185.83 مليون سهم.

