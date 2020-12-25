مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تبرعه بتكاليف دراسة خمسة من الطلاب من الأسر غير المقتدرة وذلك في مجموعة من التخصصات بالجامعة العربية المفتوحة، حيث تأتي هذه المبادرة استمرارا للتعاون المستمر بين البنك وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأكدت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد علي اعتزاز البنك بمساهمته في هذه المبادرة الإنسانية التي تعنى بتوفير الدعم اللازم لعدد من الطلاب من الأسر غير المقتدرة على تحمل تكاليف تعليمهم في الكويت، مما يؤكد الدور الإنساني والمجتمعي للبنك الذى يضع التعليم في سلم أولوياته واهتماماته، ويسهم فى دعم جيل واع ومتعلم وقادر على التعامل مع التحديات والوصول إلى حياة أفضل.

وأوضحت دشتي أنه مع استمرار التأثيرات السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 علي الأوضاع الاقتصادية وخاصة بالنسبة للأسر غير المقتدرة ، تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية المجتمعية التي بقوم بها البنك الأهلي المتحد بالشراكة مع مختلف القطاعات.

وأكدت دشتي: أن هذا الدعم يأتي من واقع حرص البنك على المساهمة فى اتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة تحت أي ظرف كان، كما تعبر عن التزامنا الراسخ في البنك الأهلي المتحد تجاه قطاع التعليم وتنمية المجتمع من خلال إتاحة فرصة التعليم لهذه الفئة من الطلبة مما يمنحهم الأمل لمواصلة تعليمهم، وهو ما يسهم فى الارتقاء العملي والمادي والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

