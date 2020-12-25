علم ومعرفة

شاركت «دار كتارا» للنشر في المؤتمر الخامس لاتحاد الناشرين العرب والذي أقيم افتراضياً نظراً للواقع الصحي الذي فرضته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على العالم تحت عنوان: (صناعة المحتوى والتحديات) بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). وقال خالد عبد الرحيم السيد مدير دار كتارا للنشر، أن النسخة الخامسة من مؤتمر اتحاد الناشرين العرب شهدت مشاركة عربية وعالمية واسعة بالرغم من كل الصعوبات التي يعانيها عالم النشر حالياً، وتضمن المؤتمر خمس جلسات رئيسية، على فترات صباحية ومسائية، وتوزعت جلسات المؤتمر على خمسة محاور رئيسة: الأول: تعريف المحتوى وأهميته وفوائده وأنواعه، الثاني: أثر القرصنة على اقتصاديات صناعة المحتوى، الثالث: التجارب العربية والدولية المماثلة فى مواجهة أزمات العصر، الرابع : تسويق المحتوى في ظل الأزمات الحالية، الخامس : التحديات التي يواجهها المحتوى. وأوضح السيد أن دار كتارا للنشر قدمت ورقة بعنوان:» تجربة جائزة كتارا للرواية العربية» ضمن محور التجارب العربية والدولية المماثلة فى مواجهة أزمات العصر، أكدنا خلالها أن الصعوبات التي يواجهها قطاع النشر والمحتوى في العالم العربي سابقة لأزمة كورونا.

