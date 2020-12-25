علم ومعرفة

ضمن فعاليات أسبوع اللغة العربية وبالتزامن مع اطلاق وزارة الثقافة والشباب الإماراتية تقرير حالة اللغة العربية، انعقدت الندوة الحوارية بعنوان «اللغة العربية في العوالم الجديدة» بمشاركة كل من الدكتورة فاليري أنيشينكوفا من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، والدكتور شاوكون ليان من جامعة بكين الصينية، والدكتورة باولا كافارو من جامعة ساو باولو في البرازيل، والأستاذة ندى يافي من معهد العالم العربي في باريس بفرنسا، وأدارها الدكتور محمود البطل، أستاذ اللغة العربية في الجامعة الأميركية ببيروت.

واستعرض المشاركون في الندوة أسئلة التجربة الشخصية للمشاركين في علاقتهم بدراسة اللغة العربية والمحطات الأساسية التي اختبروها خلال مسيرة تعلّمهم اللغة، وواقع اللغة العربية في العوالم الجديدة بين فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل وصولا الى الصين، والتحديات والمعوقات التي تعترض تطوير عملية تعليم اللغة العربية وانتشارها في المجتمعات غير الناطقة بالعربية، كما تناولت الندوة آليات تغيير الصور النمطية التي تقع اللغة العربية في أسرها في عيون الآخر وأهمية تعليمها للآخرين سبيلا لتغيير هذه الصور، ليتوصل المشاركون ضمن الندوة الى أهمية تنفيذ واحدة من أهم توصيات تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، والمتمثلة في الدعوة لانشاء مرجعية عالمية للغة العربية تستخدم وسائل تكنولوجية حديثة لايصال اللغة العربية بأبسط طريقة وايسرها الأمر الذي يحتاج جهدا وتعاونا من كل الأطراف المهتمين باللغة العربية وتعليمها.

