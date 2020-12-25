عربيات ودوليات

أبوظبي - المنامة - الوكالات: أكد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش، ان بلاده تتطلع الى قمة ناجحة في الرياض «نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي».

واعتبر قرقاش في تغريدة على تويتر ان «ادارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل». وأضاف ان «الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع الى انهاء ازمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة».

من جهتها دعت البحرين الى حل النزاعات الاقليمية «بالطرق السلمية»، وذلك في خضم الجهود الهادفة لانهاء الأزمة الخليجية. ويأتي هذا الموقف قبل اسبوعين من عقد قمة خليجية في السعودية قد يشكل حضور امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فيها مؤشرا للتقارب.

وأكد مجلس الدفاع الأعلى في البحرين في بيان عقب جلسة ترأسها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة «ضرورة انهاء الصراعات والنزاعات الاقليمية بالطرق السلمية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية. وأضاف البيان ان الحلول يجب ان تتوافق مع «المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على احلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة».

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي في موسكو الأربعاء «سنخرج جميعا منتصرين فقط في حال ايجاد الحل ويتم اعادة بناء الثقة».

وأكد الوزير القطري حدوث اختراق في الجهود الرامية لانهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017. وشدد على غياب اي معوقات على المستوى السياسي امام جهود حل الأزمة الخليجية، وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن تفاؤل قطر ازاء القمة الخليجية القادمة، على خلفية التوقعات بامكانية الاعلان خلالها عن انهاء الأزمة.

