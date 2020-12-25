عربيات ودوليات

احتفل مسيحيو مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، هذا العام، بعيد الميلاد، مرتدين «الكمامة»، اتقاء لشر فيروس كورونا.

وقال رئيس البلدية، انطوان سليمان «كنت تسمع في ساحة الكنيسة احاديث، بكل لغات اهل الأرض، تنوع ثقافي وسياحي... لكن اليوم، لا يوجد اي سائح اجنبي».

وقال الأب عيسى ثلجية، كاهن رعية الروم الأرثوذكس، ان بيت لحم «تعيش اجواء غير اعتيادية هذا العام، بدون حجاج ولا سياحة». لكنه اكد ضرورة «زرع البسمة على وجوه الأطفال، تنفيذا لرسالة المسيح عليه السلام الذي جاء ليزرع الأمن والأمان والبسمة للناس».

