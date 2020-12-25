عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اكد فيها «ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية» واعتبر ان «التشبث بالمفاوضات هو السبيل الوحيد» لحل المشكلة الفلسطينية. جاءت هذه الرسالة بعد الزيارة التي قام بها وفد اميركي - اسرائيلي الى المغرب يوم الثلاثاء بقيادة مستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شبات وجاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء ان الملك محمد السادس جدد التأكيد للرئيس عباس على «ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى التشبث بالمفاوضات بن الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول الى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع». وأبلغ العاهل المغربي الرئيس الفلسطيني بأن «المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية». وأضاف ان العمل من اجل ترسيخ انتمائها للمغرب «لن يكون ابدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه المشروعة». كما قال انه «سيواصل انخراطه البناء من اجل اقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط». الى ذلك اكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ان العلاقات مع اسرائيل لا تتعارض مع دعم ودفاع المغرب عن القضية الفلسطينية، مشيدا بالاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، وبدعم واشنطن لموقف الرباط من هذه القضية. وأضاف «الدفاع عن القضية الفلسطينية لا يتعارض مع علاقات التطبيع مع اسرائيل. المغرب اثبت نفسه ودوره بالقضية على مر التاريخ، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب عن علاقات، والمغرب دائما استخدم علاقاته مع اسرائيل لخدمة التعاون والسلام في المنطقة».