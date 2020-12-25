عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، ان بلاده رصدت سلالة جديدة اخرى من فيروس كورونا.

وذكر في افادة صحافية «رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة اخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة».

وتابع قائلا انهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب افريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف «هذه السلالة الجديدة تثير قلقا بالغا لأنها اكثر قدرة على الانتقال، ويبدو انها شهدت تحولا اكبر من السلالة الجديدة (الأولى) التي اكتُشفت في المملكة المتحدة».

والمعلومات حول السلالة الأولى مقلقة جدا، ناهيك عن السلالة الثانية، فبحسب ما اكد في وقت سابق البروفيسور بيتر اوبنشو المتخصص في جهاز المناعة في امبريال كوليدج لندن لموقع «ساينس ميديا سنتر» الالكتروني «يبدو انها اكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 و70%».

بدوره اعتبر البروفيسور جون ادموندز من كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية «هذه الأنباء سيئة للغاية يبدو ان هذه السلالة معدية اكثر بكثير من السلالة السابقة». بينما ذكر المتخصص الفرنسي في علم الوراثة اكسل كان على صفحته في فيسبوك انه حتى الآن «تم رصد 300 الف سلالة من كوفيد-2 في العالم».

ولعل الأهم في توصيف تلك السلالة الجديدة التي تسمى «ان 501 واي» وجود تحور في بروتين «شويكة» الفيروس وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

ووفقا للدكتور جوليان تانغ من جامعة ليستر «كانت هذه السلالة تنتشر بشكل متقطع في وقت سابق من العام الحالي خارج المملكة المتحدة، في استراليا بين يونيو ويوليو، والولايات المتحدة في يوليو، وفي البرازيل في ابريل».

ولفت البروفيسور جوليان هيسكوكس من جامعة ليفربول الى ان «فيروسات كورونا تتحور طوال الوقت وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة من «سارس-كوف-2» الشيء الأكثر اهمية هو معرفة ما اذا كانت هذه السلالة لديها خصائص من شأنها التأثير على الصحة البشرية والتشخيصات واللقاحات».

يشار الى ان ظهور تلك السلالة في المملكة المتحدة اثار قلق علماء الأوبئة ما ادى الى تعليق العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من الأراضي البريطانية، لا سيما بعد ان اعلنت وزارة الصحة البريطانية ان الوباء اصبح خارج السيطرة.

وفي الولايات المتحدة تلقى مليون شخص حتى الآن جرعة اولى من لقاح ضد «كوفيد-19» حسب ما اعلنت، الوكالة الرئيسية للصحة العامة، وهي خطوة «حاسمة»؛ لكنها تعكس في الوقت نفسه تأخرا في برنامج التلقيح.

وقال مدير الوكالة، روبرت ريدفيلد، ان «الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة اولى؛ لكنها حاسمة السلطات المحلية ابلغت عن تلقي اكثر من مليون شخص جرعة اولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 ايام».

ودعا ريدفيلد الأميركيين الى الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي ووضع كمامات، طالما ان اللقاح لم يعط بعد لجميع سكان البلاد.

من جهته قال منصف السلاوي مستشار البرنامج الذي اطلقته الحكومة الأميركية لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا ان هدف تلقيح 20 مليون شخص في البلاد بحلول نهاية العام «لن يتحقق على الأرجح».

وتسعى الولايات المتحدة الى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الربع الأول من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الربع الثاني، حسب السلاوي.

من جهته، قال كبير الخبراء الأميركيين المتخصصين بالأمراض المعدية، انتوني فوتشي، امه اذا سارت عملية تلقيح السكان في الولايات المتحدة بسلاسة، فقد يصل مستوى المناعة ضد الفيروس في البلاد لما بين 70 و85 % بحلول الصيف المقبل.

