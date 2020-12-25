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أبوجا - الوكالات: كشف مصدر طبي ان نوعاً جديداً آخر من فيروس كورونا ظهر في نيجيريا لكن هناك حاجة الى مزيد من التحقيق.

وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ امس «انها سلالة منفصلة عن تلك التي في المملكة المتحدة وجنوب افريقيا». وقال ان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية، في ذلك البلد الأكثر سكاناً في افريقيا، سيحللون المزيد من العينات. وأضاف «امنحونا بعض الوقت. لا يزال الوقت مبكراً جداً».

وأشار الى ان التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند الى تسلسلين او 3 تسلسلات جينية، لكن ذلك بالاضافة الى حالة تأهب جنوب افريقيا اواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز مكافحة الأمراض في افريقيا هذا الأسبوع. وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه الاصابات مرة اخرى في اجزاء من القارة الأفريقية.

وقال نكينغاسونغ ان المتغير الجديد في جنوب افريقيا هو الآن السائد هناك، حيث تقترب الاصابات المؤكدة في البلاد من مليون.

وقال انه بينما ينتقل المتغير بسرعة والحمل الفيروسي اعلى، لم يتضح بعد ما اذا كان يؤدي الى مرض اكثر خطورة ام لا.

