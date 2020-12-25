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واشنطن- الوكالات: واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اصدرا طوفان قرارات العفو الرئاسية وضمت الدفعة الاخيرة مدير حملته الانتخابية عام 2016 بول مانافورت ومستشاره السابق روجر ستون، بالإضافة إلى تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر.

وأدين مانافورت في عام 2018 في إطار تحقيق بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016. وكان ترامب قد خفف في السابق الحكم على ستون، الذي أدين بالكذب على الكونغرس. وحصل 26 شخصا على عفو كامل، بينما حصل ثلاثة آخرون على تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، في قرارات ترامب الأخيرة قبل أن يترك منصبه الشهر المقبل.

وعادة ما يكون تخفيف العقوبة بمثابة عقوبة سجن مخففة لكنه لا يلغي الإدانة أو يشير إلى البراءة.

الى ذلك أعلن العراق،أسفه لقرار ترامب، العفو عن أربعة من حراس شركة «بلاك ووتر» تورطوا في مذبحة بالعاصمة بغداد في 2007، معتبراً أن «قراره لم يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة». وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن قرار ترامب «يتعارض مع التباطؤ في التزام الإدارة الأميركية بقيم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وتجاهل للأسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق عائلاتهم». وأضاف البيان أن الخارجية العراقية ستتابع هذا الأمر مع الإدارة الأميركية «عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار».

والعفو يمنح امتيازات مثل استعادة حق الشخص المدان في التصويت أو المشاركة في هيئة المحلفين. وأنقذ قرار العفو مانافورت من قضاء معظم فترة سجنه البالغة سبع سنوات وستة أشهر بتهمة الاحتيال المالي والتآمر لعرقلة التحقيق. وكان مانافورت يقضي عقوبته في المنزل منذ إطلاق سراحه من سجن فيدرالي في مايو بسبب مخاوف من فيروس «كورونا».

وصدر عفو آخر بحق تشارلز كوشنر، أحد أقطاب العقارات ووالد مستشاره جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب. وحُكم على كوشنر الأب، الذي تمتلك عائلته مجموعة من 20 ألف عقار، بالسجن لمدة عامين في عام 2004 بتهم تشمل التهرب الضريبي وجرائم مرتبطة بتمويل الحملات والتلاعب بالشهود.

وتتعلق تهمة التلاعب بالشهود بانتقام كوشنر الأب من صهره الذي كان يتعاون مع السلطات ضده. واستعمل كوشنر الأب عاملة جنس لإغواء صهره، وسجل لقاءهما وأرسله إلى أخته.

وقال كريس كريستي، مستشار ترامب السابق، الذي سجن كوشنر الأب بصفته مدعيا عاما في نيو جيرسي لشبكة «سي إن إن» الاخبارية «هذه واحدة من أكثر الجرائم البغيضة والمثيرة للاشمئزاز» التي تعاملت معها.

