عربيات ودوليات

قرر «تويتر» حذف ملايين المتابعين من حساب الرئاسة الاميركية الحالي قبل نقله إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد الموقع أن الحسابات الرئاسية الأميركية الرسمية ستخسر الملايين من متابعيها قبل نقلها إلى إدارة بايدن في خطوة أزعجت على ما يبدو فريق الرئيس الديموقراطي، الذي حاول وقفها دون أن ينجح. فقد أصر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على القرار، قائلاً إنه كان واضحًا في هذا الشأن، في إشارة إلى عدم تراجعه.

وكان «تويتر» وافق على طلب الرئيس دونالد ترامب عام 2016 الحفاظ على الملايين من أتباع باراك أوباما، على حساب الرئاسة بعد نقله باسمه.

وقال «تويتر» إنه سيتم إخطار متابعي الحسابات الرئاسية الحالية، وسيتم منحهم خيار متابعة الحسابات الجديدة لإدارة بايدن. يشار إلى أن لدى حساب بايدن الشخصي 21.7 مليون متابع، لن يتأثر بطبيعة الحال بهذه الخطوة.

