عربيات ودوليات

واشنطن - طهران- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه «سيحمل ايران المسؤولية» في حال حدوث هجوم يستهدف اميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة مسيرة اميركية قرب مطار بغداد.

وكتب الرئيس الذي تنتهي ولايته في 20 يناير «ضربت سفارتنا في بغداد بصواريخ عدة الأحد»، في هجوم خلف اضرارا مادية فقط. وأضاف «احزروا من اين جاءت: من ايران». وتابع «الآن نسمع حديثا عن هجمات اخرى ضد اميركيين في العراق»، موجهًا «نصيحة ودية لايران: اذا قتل اميركي واحد فسأحمل ايران المسؤولية». وقال محذرا «فكروا في الأمر جيدا».

ونفت وزارة الخارجية الايرانية اتهام ترامب لطهران وقالت في بيان رسمي، ان «واشنطن تتحمل بالكامل مسؤولية عواقب اي عمل غير حكيم تقوم به في المرحلة الحالية».وأضافت ان اتهامات الادارة الأميركية لطهران مكررة ولا اساس لها، واتهمت البيت الأبيض بفبركتها.

وردا على ترامب كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة امس «تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الاخفاقات الكارثية في الداخل».

وأرفق ظريف صورة لتغريدات لترامب منشورة قبل اعوام يقول فيها ان الرئيس السابق باراك اوباما كان سيبدأ حربا مع ايران لتتم اعادة انتخابه، وصورة شاشة لرسم بياني يفترض انه يكشف درجة خطورة جائحة فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حمل طهران مسؤولية القصف، بينما قالت القيادة العسكرية الأميركية في المنطقة في بيان ان الهجوم الصاروخي «تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل جماعة متمردة تدعمها ايران».

وقالت القيادة العسكرية ان الهجوم «لم يتسبب في وقوع اصابات او خسائر بين الأميركيين، لكنه الحق اضرارا بمبان في مجمع السفارة الأميركية ومن الواضح انه لم يكن يهدف الى تجنب وقوع اصابات». وأضاف البيان ان «الولايات المتحدة ستحاسب ايران على مقتل اي اميركي نتيجة عمل هذه الميليشيات المارقة المدعومة من ايران».

وقال مسؤول كبير بالادارة الأميركية ان كبار مسؤولي الأمن القومي اتفقوا الأربعاء على عدة خيارات لتقديمها الى الرئيس ترامب بهدف ردع اي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان المسؤولين الكبار وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت اوبراين بحثوا الوضع في اجتماع عقد بالبيت الأبيض. وأضاف المسؤول الذي لم يصف محتوى الخيارات او ما اذا كانت تتضمن عملا عسكريا ان «مجموعة متنوعة من الخيارات» ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا. وتابع المسؤول ان كل خيار من الخيارات المطروحة «أعد ليكون غير تصعيدي ولردع المزيد من الهجمات».

