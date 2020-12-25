عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قلل قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكينزي من احتمال اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن اعتقاده بأن إيران هي الأخرى، لا تريد حربا مع بلاده. لكنه نبه إلى وجود خطر كبير، بأن تقوم إيران بتهديد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وكشف ماكينزي في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» عن معلومات استخبارية رصدت احتمال حصول هجوم داخل العراق، من قبل إيران أو جماعات مدعومة منها.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة «CNN» أن الجيش الأميركي كان يتتبع المعلومات الاستخباراتية في الأسابيع القليلة الماضية حول التهديدات المتزايدة من الميليشيات المدعومة من إيران داخل العراق. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية للشبكة إنه عُقد اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء بشأن التهديدات الإيرانية الأخيرة. وقال المسؤول إنه تمت مناقشة الخيارات لكن لم تتم الموافقة على توجيه ضربات عسكرية في الوقت الحالي. وقال المصدر إن ما تمت مناقشته هو زيادة الجهود على الجبهة الدبلوماسية.

من جهته كشف موقع «أكسيوس» الإخباري عن اعتزام الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في بغداد عقب سلسلة هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء من قبل المليشيات المسلحة المدعومة من إيران. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما إن هذه الخطوة قد تشكل من بين عدة خيارات مطروحة مقدمة للانتقام من إيران، التي وصمها ترامب وبومبيو بأنها دولة «راعية للإرهاب» وأضاف الموقع أن السفارة قامت بدور محوري في دعم حكومة عراقية ضعيفة.

وكشف عن أن السفير الأميركي في بغداد ماثيو تويلر قد يُنقل إلى أربيل (شمالي العراق)، أو قاعدة الأسد الجوية (غربي العراق) إذا غادر بغداد.

ونددت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط بإطلاق «21 صاروخًا شنّتها بشكل شبه مؤكد ميليشيا مدعومة من إيران» و»التي من الواضح أن الهدف منها لم يكن تجنب سقوط مدنيين».

وتعرضت السفارة الأميركية لهجوم في 20 ديسمبر الحالي.

