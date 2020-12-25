عربيات ودوليات

أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، امس العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء. وقال في مقابلة مع قناة «العربية» «نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد»، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأميركية.

على صعيد آخر، أوضح أن انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن الحدود مع سورية مؤمنة بنسبة 90%. كما أكد أن «الحدود مع السعودية والكويت تشهد استقرارا كبيرا».

أتت تلك التصريحات، بعد أن أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية تكثيف الجهد الاستخباري لكشف المتورطين بقصف المنطقة الخضراء.

وقال الغانمي إن «قصف المنطقة الخضراء واستهداف البعثات الدبلوماسية يعد استهدافاً للمدنيين المتواجدين في المنطقة ذاتها».

كما أضاف أن «السفارة الأميركية مؤسسة دبلوماسية كبيرة، وما يشاع حول أنها تمثل مجلس قرار القيادة الأميركية غير صحيح».

